Після проведення необхідних слідчих дій Офіс генерального прокурора закрив обидва провадження, розпочаті за рішенням Печерського суду після звернення до нього нардепа Андрія Деркача.

Про це йдеться у відповіді ОГП на запит #Букв.

Як повідомлялося раніше, 26 січня адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що за два дні після інавгурації президента США — 22 січня – було відкрито два нових кримінальних провадження щодо Порошенка та американського лідера Джо Байдена з приводу їхнього нібито втручання у діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Адвокат поінформував, що до цього доклали руку підсанкційний нардеп Андрій Деркач, якого в США офіційно називають агентом Кремля, Печерський суд та чинна українська влада.

29 січня Печерський суд опублікував заяву, у якій повідомив, що не ухвалював рішень щодо відкриття кримінальних проваджень проти Порошенка та Байдена. Водночас суд підтвердив, що розглядав скаргу Деркача, за підсумками зобов’язавши Офіс генпрокурора розглянути його заяву, що нібито стосувалася “представників міжнародних організацій”, прізвища яких зазначено не було. #Букви розбиралися у тому, чи дійсно суд до проваджень проти Порошенка та Байдена непричетний.

Також #Букви звернулися до Офісу генпрокурора, аби отримати інформацію про зазначені кримінальні провадження. Там проінформували, що 22 січня внесли відомості до ЄРДР та розпочали два кримінальних провадження щодо можливого втручання в діяльність правоохоронних органів України (ч. 1 ст. 343 КК України) та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами однієї з міжнародних організацій та господарського товариства (ч. 5 ст. 191 КК України).

Однак після проведення слідчих дій обидва провадження закрили.

“27 січня та 29 січня 2021 р. після проведення необхідних слідчих дій у цих кримінальних провадженнях органом досудового розслідування прийняті рішення про їх закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України”, — йдеться в листі відомства.