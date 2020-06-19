Три кримінальних провадження, в яких фігурував п'ятий Президент України Петро Порошенко, і які були відкриті за заявами ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова, тепер закриті.

Про це на терміновому брифінгу повідомила генпрокурорка Ірина Венедиктова.

“Минулого тижня три провадження стосовно призначення прем’єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність ОАСК, призначення членів Вищої Ради правосуддя були закриті у зв’язку з відсутністю складу злочину”, — сказала вона.

Генпрокурорка уточнила, що ці проваджння були внесені в ЕРДР за заявами ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова. Раніше Петро Порошенко заявляв про упередженість Державного бюро розслідувань щодо розслідування проваджень, відкритих за його заявами.

Також Венедіктова підтвердила, що існує провадження стосовно Петра Порошенка “за розпалювання міжрелігійної ворожнечі” через отримання томосу про автокефалію Православної церкви України. 18 червня колишній мер Харкова і екснардеп “Опозиційного блоку” Михайло Добкін похвалився, що став ініціатором нової справи проти п’ятого президента Петра Порошенка.

Генпрокурорка повідомила, що провадження було відкрито ще восени 2019 році і “чому вона (інформація про це — ред.) спливла сьогодні — їй невідомо”.