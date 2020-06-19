Про це на терміновому брифінгу повідомила генпрокурорка Ірина Венедиктова.
“Минулого тижня три провадження стосовно призначення прем’єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність ОАСК, призначення членів Вищої Ради правосуддя були закриті у зв’язку з відсутністю складу злочину”, — сказала вона.
Генпрокурорка уточнила, що ці проваджння були внесені в ЕРДР за заявами ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова. Раніше Петро Порошенко заявляв про упередженість Державного бюро розслідувань щодо розслідування проваджень, відкритих за його заявами.
Також Венедіктова підтвердила, що існує провадження стосовно Петра Порошенка “за розпалювання міжрелігійної ворожнечі” через отримання томосу про автокефалію Православної церкви України. 18 червня колишній мер Харкова і екснардеп “Опозиційного блоку” Михайло Добкін похвалився, що став ініціатором нової справи проти п’ятого президента Петра Порошенка.
Генпрокурорка повідомила, що провадження було відкрито ще восени 2019 році і “чому вона (інформація про це — ред.) спливла сьогодні — їй невідомо”.
- Нагадаємо, 10 червня Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенко про підозру через нібито тиск на голову Служби зовнішньої розвідки в 2018 році з метою призначення Сергія Семочка першим заступником голови служби. Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.
- У вівторок, 16 червня, помер батько п’ятого президента України Петра Порошенка, Олексій Іванович. Йому було 84 роки. У четвер, 18 червня, в Печерському суді Києва мало відбутися засідання з обрання Порошенку запобіжного заходу, в зв’язку з чим похорон його батька були перенесено на п’ятницю, 19 червня.
- 18 червня Петро Порошенко, а також його прихильники, приїхали до будівлі суду. Суд відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу на 1 липня.