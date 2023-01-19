Офіс генерального прокурора України домовився про співпрацю з міжнародними експертами Центру дослідження зброї у конфліктах (CAR).

Про це він повідомив на офіційній сторінці в Telegram.

За результатами зустрічі генерального прокурора України Андрія Костіна з делегацією Центру дослідження зброї у конфліктах (Conflict Armament Research) сторони домовилися про майбутню співпрацю.

Повідомляється, що генеральний прокурор висловив вдячність за зусилля, яких вже доклали експерти, з відстеження та встановлення походження компонентів, знайдених у російській зброї, яка використовувалася в Україні після російської агресії.

За даними найвищого органу прокуратури, представники CAR висловили готовність до співпраці та зацікавленість допомогти розслідуванню. Вони також додали, що вже мають досвід роботи з міжнародними органами та судовим інституціями.

Сторони також погодилися продовжити перемовини про подальшу співпрацю в робочому форматі.