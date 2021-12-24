ОГП повідомив чинному міністру транспорту Російської Федерації Віталію Савельєву та його заступнику про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

За даними слідства, підозрювані, перебуваючи на керівних посадах найбільшого авіаперевізника РФ компанії “Аерофлот”, після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю на тимчасово окупованій території півострова Крим, організували злочинну схему.

Відповідно до неї з квітня 2014 року по листопад 2020 року до півострова Крим та з нього здійснено понад 34 000 рейсів. Таким чином було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 000 осіб.

“Рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України. Не дивлячись на наявність прямих заборон органів авіаційної влади України та рекомендацій з цього приводу світових організацій у сфері цивільної авіації, російською авіакомпанією виконувалися незаконні регулярні пасажирські авіаперевезення до закритого міжнародного аеропорту “Сімферополь” та у зворотному напрямку”, – сказано у повідомленні.

Савельєва, а також одного з його заступників підозрюють в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.