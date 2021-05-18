Офіс генпрокурора оскаржив домашній арешт Медведчуку: суд назвав дату розгляду

Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до народного депутата від “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі Київського апеляційного суду.

Зазначається, що розгляд апеляційних скарг щодо запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно Медведчука призначено на 21 травня. Засідання розпочнеться о 12:00.

У суді зазначили, що завжди сприяють журналістам у виконанні ними своїх професійних обов’язків. Тому представників ЗМІ супроводжуватимуть до зали судового засідання працівники пресслужби суду.

Нагадаємо, що у четвер, 13 травня, суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Безпалий відправив одного з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” та кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, під цілодобовий домашній арешт.

Журналіст видання #Букви не зміг потрапити на засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу одному з лідерів “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку. Його не пропустила охорона політика, застосувавши фізичну силу.

Медведчук перед засіданням розповів журналістам, що прокуратура вимагає арешту з альтернативою застави у розмірі 300 млн гривень. Водночас політик запевнив, у нього є така сума для внесення застави, але він не зможе її використати, оскільки усі рахунки заблоковані через санкції, введені РНБО.