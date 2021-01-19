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Офіс генпрокурора відкрив провадження проти Дубінського за легалізацію та несплату податків

Офіс генерального прокурора України відкрив провадження щодо народного депутата від партії “Слуга народу” Олександра Дубінського за заявою Центру протидії корупції.

Вівторок, 19 січня 2021, 17:29

Про це повідомляє ЦПК.

Зазначається, що раніше підлеглі Венедіктової відмовлялися розслідувати ймовірні злочини Дубінського, але Печерський районний суд Києва зобов’язав внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почати розслідування. 

Зазначається, що Дубінський, його мати та колишня дружина володіють загалом 24 об’єктами нерухомості, 17 автівками та 70 сотками землі загальною вартістю близько 2,5 млн доларів. 

Наприкінці 2019 року нардеп переписав частину свого майна на матір і дружину Олесю Цибко. Згодом Дубінський і Цибко розлучилися без пояснень причини. Відомо, що станом на листопад 2019 року вони ще були офіційно одружені. За даними журналістів, розлучення нардепа з дружиною мало фіктивний характер, а зараз Дубінський імовірно зберігає фактичні сімейні відносини з Цибко. У такому разі, згідно із законом “Про запобігання корупції”, він зобов’язаний декларувати майно цивільної дружини, але таких відомостей у декларації немає.

Цілком можливо, що розлучення було єдиним виходом для Дубінського, який міг таким чином не декларувати майно невідомого походження: гроші за ймовірно замовні сюжети Дубінського під час журналістської діяльності, гроші за ймовірне просування інтересів олігарха Коломойського та можливу роботу в його інтересах, перебуваючи у статусі народного депутата.

Зокрема, з 30 березня 2019 року по 14 лютого 2020 Дубінський був єдиним акціонером словацької компанії “DubPro s.r.o.” А вже 18 лютого 2020 року акціонером стала Леся Цибко, колишня дружина нардепа.

Ба більше, у декларації Дубінського не відображаються корпоративні права власності на компанію, інформація про її відчуження, доходи. Це вважається порушенням антикорупційного законодавства і підпадає під ознаки злочину. 

Також, Дубінський, який хвалився прибутками від свого YouTube-каналу у розмірі 3,5 тисячі доларів, не вніс до  декларації  цю суму. 

“Приховування численного майна може також свідчити про те, що Дубінський хотів  ухилитися  від сплати податків, легалізувати незаконно отриману власність”, – повідомили у ЦПК.

Тепер ці факти перевірятиме Офіс генпрокурора.

  • Як відомо, 11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа.  До санкційного списку потрапив нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський.
  • Нардеп Дубінський швидко відреагував на введення санкцій проти нього. Він заявив, що причиною для цього стали доноси “корупційних паразитів” про його зв’язки з Деркачем, яких нібито він не мав.
Теги: Дубінський, Офис генерального прокурора, ЦПК, нардеп

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