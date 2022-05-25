Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.
Зазначено, що Олег Якушев виконував обов’язки старшого оперативної групи федеральної служби військ національної гвардії РФ. За його наказом повністю вивели з ладу Центральну аналітичну лабораторію. У ній досліджували радіоактивні відходи на різних етапах обігу. Тому співробітники ЧАЕС не могли виконувати обов’язки.
Російський генерал-майор керував викраденням більше як двох тисяч одиниць майна. Окупанти поцупили від верстатів, обладнання, інструментів та офісної техніки до меблів та одягу. Вони завдали ЧАЕС збитків на 26 мільйонів гривень.
“Прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області спільно з Нацполом та СБУ зібрали достатньо доказів, щоб повідомити йому про підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, ведення агресивної війни та порушення законів та звичаїв війни”, – повідомила Венедіктова.
- Нагадаємо, до Чорнобильської АЕС планують направити групу експертів із забезпечення ядерної безпеки МАГАТЕ. Місія запланована на наступні тижні.
- Російські окупанти перед тим, як залишити захоплену Чорнобильську АЕС, вкрали наявне майно. Йдеться про комп’ютери, чайники, кавоварки. Окрім цього загарбники завітали до готелю поруч та винесли з нього кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна компенсувати збитки, завданих на ядерних об’єктах в Україні.
- У зоні відчуження через російських військових, які копали окопи, зріс рівень радіації. У деяких місцях Рудого лісу показник перевищує норму у 50 разів.