Під час окупації Чорнобильської АЕС керував армією генерал-майор поліції Росії Олег Якушев. Він відповідальний за захоплення та мародерство на атомній станції.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

Зазначено, що Олег Якушев виконував обов’язки старшого оперативної групи федеральної служби військ національної гвардії РФ. За його наказом повністю вивели з ладу Центральну аналітичну лабораторію. У ній досліджували радіоактивні відходи на різних етапах обігу. Тому співробітники ЧАЕС не могли виконувати обов’язки.

Російський генерал-майор керував викраденням більше як двох тисяч одиниць майна. Окупанти поцупили від верстатів, обладнання, інструментів та офісної техніки до меблів та одягу. Вони завдали ЧАЕС збитків на 26 мільйонів гривень.

“Прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області спільно з Нацполом та СБУ зібрали достатньо доказів, щоб повідомити йому про підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, ведення агресивної війни та порушення законів та звичаїв війни”, – повідомила Венедіктова.