Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Окрім воєнних злочинів, наразі підтверджено 18 782 злочини проти національної безпеки України.
За офіційними даними ювенальних прокурорів, 1 293 дитини постраждали внаслідок збройного вторгнення РФ в нашу державу, зокрема:
- 441 дітна загинула,
- 852 отримали поранення.
Варто зауважити, що Європейський Союз спробує створити спеціалізований суд, який розслідуватиме та переслідуватиме ймовірні злочини, скоєні РФ в Україні, заявила 30 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Під час візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська виступила перед депутатами парламенту та розповіла про багато воєнних злочинів, котрі вчинили під час вторгнення російські військові. Зокрема про зґвалтування, удари по цивільних об’єктах та цивільному населенню.
Раніше в Офісі президента заявили, що створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання не війни в Україні, а зрілості всього цивілізованого світу, якої йому не вистачило у 2008 році, коли РФ прийшла з агресією в Грузію, та у 2014-му, коли РФ прийшла в Крим та на схід України. Президент Латвії Егілс Левітс погодився з твердженням та зауважив на готовності країни підтримати цей крок.
- Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі озвучив втрати Росії у живій силі за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його даними, за понад 8 місяців широкомасштабної війни російська армія втратила понад 100 000 солдатів вбитими та пораненими.
- Президент Латвії Егілс Левітс підтримав ідею створення спеціального трибуналу для розслідування дій РФ в Україні. Виступаючи 13 листопада на урочистій церемонії у Бундестазі з нагоди Всенародного дня скорботи, він закликав світову спільноту розслідувати та провести юридичну оцінку російської військової агресії проти України.
- Британські розвідники вважають, що російська стратегія щодо завдавання ударів по критичній інфраструктурі України має не таку високу ефективність, як можна було очікувати, наприклад, на початку війни.