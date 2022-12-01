Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Окрім воєнних злочинів, наразі підтверджено 18 782 злочини проти національної безпеки України.

За офіційними даними ювенальних прокурорів, 1 293 дитини постраждали внаслідок збройного вторгнення РФ в нашу державу, зокрема:

441 дітна загинула,

852 отримали поранення.

Варто зауважити, що Європейський Союз спробує створити спеціалізований суд, який розслідуватиме та переслідуватиме ймовірні злочини, скоєні РФ в Україні, заявила 30 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Під час візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська виступила перед депутатами парламенту та розповіла про багато воєнних злочинів, котрі вчинили під час вторгнення російські військові. Зокрема про зґвалтування, удари по цивільних об’єктах та цивільному населенню.

Раніше в Офісі президента заявили, що створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання не війни в Україні, а зрілості всього цивілізованого світу, якої йому не вистачило у 2008 році, коли РФ прийшла з агресією в Грузію, та у 2014-му, коли РФ прийшла в Крим та на схід України. Президент Латвії Егілс Левітс погодився з твердженням та зауважив на готовності країни підтримати цей крок.