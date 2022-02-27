Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що закликала 16 найбільших популярних криптобірж світу приєднатися до активної реакції на російську військову агресію проти нашої держави та блокувати фінансові операції в/з Російської Федерації, від та до російських громадян.

Про це Генпрокурорка повідомила у Facebook

Вона наголосила, що 27 лютого підписала листи-звернення до 16 найбільших популярних криптобірж світу та закликала їх приєднатися до активної реакції на російську військову агресію проти нашої держави та блокувати фінансові операції в/з Російської Федерації, від та до російських громадян.

“Наразі це доволі простий і доступний спосіб, який використовується як для забезпечення проведення агресії, так і для приховування активів особами, які цю агресію проводять”, – йдеться у повідомленні.

Генпрокурорка, що світове та європейське співтовариство підтримує нас і вже запровадило суворі санкції. Наразі проводиться блокування банківських транзакцій РФ. Але одним зі способів переведення коштів залишається криптовалюта та цифрові токени.