Про це Генпрокурорка повідомила у Facebook.
Вона наголосила, що 27 лютого підписала листи-звернення до 16 найбільших популярних криптобірж світу та закликала їх приєднатися до активної реакції на російську військову агресію проти нашої держави та блокувати фінансові операції в/з Російської Федерації, від та до російських громадян.
“Наразі це доволі простий і доступний спосіб, який використовується як для забезпечення проведення агресії, так і для приховування активів особами, які цю агресію проводять”, – йдеться у повідомленні.
Генпрокурорка, що світове та європейське співтовариство підтримує нас і вже запровадило суворі санкції. Наразі проводиться блокування банківських транзакцій РФ. Але одним зі способів переведення коштів залишається криптовалюта та цифрові токени.
Мета заклику до бірж проста – щоб системи обігу криптовалют не використовувалися окупантом для фінансування та сприяння подальшій воєнній агресії.
- Нагадаємо, 26 лютого у Кабміні ухвалили рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з РФ та РБ. Водночас громадяни України зможуть безперешкодно повернутись додому.
- Вже протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.
- 26 лютого з 19:00 для всіх, у кого “десь на Українській землі загубився російський солдат” створена гаряча телефонна лінія родичів російських солдатів та офіцерів, де вони зможуть дізнатися про їх долю.