Офіс генерального прокурора встановив, де перебувають троє з п’яти обміняних беркутівців, яких звинуватили у масових розстрілах активістів на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.

Про це під час пресконференції в Офісі генерального прокурора журналісту #Букв повідомив прокурор Ігор Земсков.

“Офіційно я вам не можу надати таку інформацію (про місце перебування обвинувачених бійців Беркуту, – ред.). Однак певна інформація в нас є. Ну, і ви також, певно, бачите в медіа дані про їхнє місцеперебування”, – заявив Земсков.

Раніше в медіа повідомлялося, що ці бійці нібито перебувають у Росії. Однак на уточнювальне запитання журналіста #Букв про те, чи перетинали ці бійці кордон між Україною та Росією, Земсков відповів:

“Не можу вам сказати, чи перетинали вони кордон, оскільки такої офіційної інформації у нас немає. Однак щонайменше один з обвинувачених досі перебуває на території ОРДЛО”, – заявив Земсков.

Зазначимо, що прокуратура встановила, де перебувають Сергій Зінченко, Павло Аброськін, та Олег Янішевський – колишні бійці спецроти Беркуту, яких обвинуватили у масових розстрілах протестувальників. Зокрема, йдеться про 48 вбивств та 80 замахів. Вони входили до групи п’яти беркутівців, яким оголосили підозру в рамках цієї справи.

Судовий процес у справі про розстріли Майдану розпочався у 2016 році, а в грудні 2019 року їх віддали терористам так званих “ЛДНР”. Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання “ДНР” і “ЛНР” видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних.

Водночас Україна передала бойовикам 124 особи, – п’ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані у 2014 році, а також обвинувачених у теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення.