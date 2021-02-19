Про це під час пресконференції в Офісі генерального прокурора журналісту #Букв повідомив прокурор Ігор Земсков.
“Офіційно я вам не можу надати таку інформацію (про місце перебування обвинувачених бійців Беркуту, – ред.). Однак певна інформація в нас є. Ну, і ви також, певно, бачите в медіа дані про їхнє місцеперебування”, – заявив Земсков.
Раніше в медіа повідомлялося, що ці бійці нібито перебувають у Росії. Однак на уточнювальне запитання журналіста #Букв про те, чи перетинали ці бійці кордон між Україною та Росією, Земсков відповів:
“Не можу вам сказати, чи перетинали вони кордон, оскільки такої офіційної інформації у нас немає. Однак щонайменше один з обвинувачених досі перебуває на території ОРДЛО”, – заявив Земсков.
Зазначимо, що прокуратура встановила, де перебувають Сергій Зінченко, Павло Аброськін, та Олег Янішевський – колишні бійці спецроти Беркуту, яких обвинуватили у масових розстрілах протестувальників. Зокрема, йдеться про 48 вбивств та 80 замахів. Вони входили до групи п’яти беркутівців, яким оголосили підозру в рамках цієї справи.
Судовий процес у справі про розстріли Майдану розпочався у 2016 році, а в грудні 2019 року їх віддали терористам так званих “ЛДНР”. Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання “ДНР” і “ЛНР” видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних.
Водночас Україна передала бойовикам 124 особи, – п’ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані у 2014 році, а також обвинувачених у теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення.
- Адвокат сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська раніше відзначала, що обмін п’яти колишніх співробітників “Беркута” фактично зупинить розгляд справи по розстріли на Майдані.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби була можливість поміняти навіть 100 “беркутівців” на одного українського розвідника, він би зробив це.
- У Моніторинговій місії ООН висловлювали стурбованість тим, що обмін колишніх співробітників “Беркута”, обвинувачених в убивстві 48 активістів, ускладнить розслідування справ Майдану.