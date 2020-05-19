Про це повідомила головний редактор видання Тетяна Ніколаєнко.

Завтра, 20 травня, Зеленський дасть пресконференцію за підсумками року перебування при владі.

“Сьогодні вранці була анонсована пресконференція та відкрита акредитація на неї. “Букви” відправили документи на акредитацію відразу ж, о 10:47. Але відповідь прийшла лише ввечері. І нам було відмовлено в акредитації”, – розповіла Ніколаєнко.

За її словами, пресслужба Зеленського відмовилася акредитувати на підставі того, що в країні карантин через коронавірус.

“У зв’язку з карантинними заходами, впровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які візьмуть участь у пресконференції президента України, обмежена. Тому, на жаль, змушені відмовити вам в акредитації”, – йдеться у відповіді пресслужби Зеленського.

Ніколаєнко зазначила, що “Букви” разом із ще п’ятьма онлайн-медіа очолили список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів. 98,5% матеріалів, опублікованих на “Буквах”, не містили порушень професійних стандартів журналістики.

Шеф-редактор #Букв Данило Романчук нагадав, що рік тому під час пресмарафону Зеленського, який відбувся 10 жовтня 2019 року, журналіст “Букв” запитав, чи наступить звільнення його прессекретаря Юлії Мендель після її конфліктів з журналістами, зокрема, представником “Радіо Свобода” Сергієм Андрушком. Тоді Зеленський встав на захист Мендель.

“Звільнення не було, як, утім, і вибачень. Натомість Юлія Мендель не забула “Букви” і ось вирішила помститися, не допустивши нас на пресконференцію. Юліє, не треба боятися журналістів “Букв” – припиніть тримати президента в теплій ванні “, – заявив Романчук.

За його словами, така поведінка прессекретаря президента далека від європейських стандартів свободи слова.

Головред #Букв наголосила, що за рік президентства до Зеленського накопичилося дуже багато питань, на які ніхто не може отримати відповідь. Прессекретар Мендель ігнорує питання журналістів #Букв.

“Букви могли запитати, чому після обіцянки на виборах, що кумівства не буде, державні посади отримали понад 30 осіб, пов’язаних з” Кварталом-95 “, скільки посад має продати брат глави ОП, щоб його звільнили, чому представники Банкової підтримують суб’єктивізацію ватажків так званої ОРДЛО; чому олігархи досі впливають на склад Кабміну; коли закінчиться епоха бідності; чому Кабмін захищає інтереси олігарха Ріната Ахметова, розписуючи баланс електроенергії, але не дає змоги заробити простим українцям, який злочин має статися, щоб президент таки пішов у відставку”, – заявила Ніколаєнко.