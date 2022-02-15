У Києві чоловік обстріляв з рогатки будівлю Офісу Президента. Він пошкодив скло двох вікон.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Києва.

Правоохоронці затримали підозрюваного, ним виявися 32-річний киянин. Чоловік пошкодив майно металевими кульками. Інцидент трапився 14 лютого.

Правопорушника доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії на місці злочину.

Подію зареєстрували у Печерському управлінні поліції. За результатами перевірки діям киянину буде надана правова кваліфікація.