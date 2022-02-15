Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Києва.
Правоохоронці затримали підозрюваного, ним виявися 32-річний киянин. Чоловік пошкодив майно металевими кульками. Інцидент трапився 14 лютого.
Правопорушника доставили до районного управління поліції для встановлення мотивів вчинку. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії на місці злочину.
Подію зареєстрували у Печерському управлінні поліції. За результатами перевірки діям киянину буде надана правова кваліфікація.
- Нагадаємо, у Києві чоловік кинув молоток в будівлю Верховної ради України. Після того, як він пошкодив майно, то спробував втекти від правоохоронців.
- Раніше у Києві сталися зіткнення підприємців із силовиками під час мітингу SaveФОП. Протестувальники намагалися прорватися в будівлю Верхової Ради.