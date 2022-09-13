Сьогодні, 13 вересня, було презентовано рекомендації щодо безпекових гарантій для України, які передбачають створення Київського безпекового договору – спільного документа про стратегічне партнерство, який об’єднає Україну та держави-гаранти.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента України.

У повідомленні зазначається, що рекомендації передбачають багаторівневий підхід до гарантій. Очікується, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов’язання щодо підтримки Збройних сил України, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів.

“Ми повинні зробити так, щоб гасло “Можем повторить” викликало в росіян напади паніки й погані спогади. Щоб вони відповідали на нього лише “Ніколи знову”. Для цього нам потрібна військова потуга, достатньо міцна, щоб відбити в росіян бажання реваншу. І здатна завдати агресору непоправної шкоди в разі, якщо це бажання виявиться непереборним. Безпекові гарантії спрямовані на те, щоб допомогти нам створити таку потугу”, – заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Водночас він наголосив, що угода щодо безпекових гарантій для України не є заміною вступу до НАТО – вона є засобом забезпечення безпеки, поки цей вступ не відбудеться.

Відтак запропоновані рекомендації передбачають наступне:

Найсильнішою гарантією безпеки для України є її здатність захищатися від агресора відповідно до статті 51 Статуту ООН. Для цього Україні потрібні ресурси на утримання потужних Збройних Сил, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням Російської Федерації;

Для цього потрібні багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, масштабована передача зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою Європейського Союзу й НАТО;

Гарантії безпеки мають бути ствердними та чітко сформульованими; вони окреслюватимуть низку зобов’язань, узятих групою гарантів разом з Україною. Гарантії мають бути політично та юридично обов’язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об’єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство під назвою “Київський безпековий договір”;

Договір об’єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи;

Пакет гарантій містить як превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для уникнення нової агресії, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, структура Київського безпекового договору передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, як-от угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо;

Гарантії безпеки не замінюють прагнення України вступити до НАТО. Це прагнення закріплене в українській Конституції і є суверенним рішенням України. Також Україна прямує до членства в ЄС. Набувши його, вона зможе користуватися положеннями про взаємну оборону. Членство в НАТО та Європейському Союзі значно зміцнить безпеку України в довгостроковій перспективі. Гарантії, окреслені сьогодні, жодним чином не підривають цю мету, а спрямовані на забезпечення України можливостями для стримування збройного нападу чи акту агресії, а в разі нападу – захисту суверенітету, територіальної цілісності та безпеки за будь-яких обставин.

У документі з рекомендаціями також зазначається, ці гарантії мають забезпечити можливість самооборони України як для стримування збройного нападу чи акту агресії, так і у разі нападу – для захисту суверенітету, територіальної

цілісності та безпеки України

Натомість Київський безпековий договір дозволить досягти цієї мети шляхом мобілізації необхідних політичних, фінансових, військових і дипломатичних ресурсів для забезпечення самооборони України. Договір складатиметься зі спільного документа про стратегічне партнерство, підписаного державами-гарантами та Україною, а також двосторонніх угод між Україною та державами-гарантами.