Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Метою проєкту Fast Recovery є відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури України. Загальний бюджет Fast Recovery становить – майже 17,4 млрд доларів.

Зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 000 об’єктів. Серед них – майже 400 шкіл, близько 300 садочків та 300 лікарень. А також об’єкти житлово-комунальних господарств: водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання. Усі інші об’єкти – це переважно багатоповерхівки та приватні будинки.

За словами Кирила Тимошенка, нині оцінка збитків України від російських ударів вже перевищує 700 млрд доларів. Очевидно, що цифра зросте, адже повномасштабна війна триває.

“Звичайно, що відбудова такого рівня потребує нових стандартів та інституційних гарантій прозорості. Ми хочемо, щоб в Україні був реалізований найкращий світовий досвід”, – зазначив Кирило Тимошенко.

Також він наголосив на тому, що основні принципи щодо реалізації цього проєкту – це безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, запровадження “зелених” технологій, безбарʼєрність, прозорість, а також – максимальне залучення проєктів в економіку України. Все це передбачає створення нових робочих міст, виробництв та локалізації бізнес-проєктів партнерів в Україні.