Відповідний допис розміщений на сайті президента України.

Від імені президента України та Офісу президента у дописі наголошується на тому, що представники влади максимально зацікавлені в тому, щоб до кінця року був обраний кандидат на посаду керівника САП.

“Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства”, – зазначається у дописі.

Стосовно сьогоднішнього рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував Порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у дописі зауважують, що це рішення не є остаточним і що його детально проаналізують на відповідність вимогам закону.

“Втім, уже зараз можна впевнено сказати, що п’ятий – завершальний – етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія”, – зазначається на сайті.

Згідно з коментарем, президент України Володимир Зеленський разом з Офісом президент та чинною владою очікують на успішне завершення конкурсу на відбір керівника САП і не бачать підстав для затягування цього процесу.