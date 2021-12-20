Відповідний допис розміщений на сайті президента України.
Від імені президента України та Офісу президента у дописі наголошується на тому, що представники влади максимально зацікавлені в тому, щоб до кінця року був обраний кандидат на посаду керівника САП.
“Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства”, – зазначається у дописі.
Стосовно сьогоднішнього рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував Порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, у дописі зауважують, що це рішення не є остаточним і що його детально проаналізують на відповідність вимогам закону.
“Втім, уже зараз можна впевнено сказати, що п’ятий – завершальний – етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія”, – зазначається на сайті.
Згідно з коментарем, президент України Володимир Зеленський разом з Офісом президент та чинною владою очікують на успішне завершення конкурсу на відбір керівника САП і не бачать підстав для затягування цього процесу.
- Голова правління ГО “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін переконаний, що суддя ОАСК Павло Вовк має особисті гарантії від президента України Володимира Зеленського та/або голови Офісу президента Андрія Єрмака у зриві процедури обрання голови САП.
- Нагадаємо, 20 грудня Окружний адміністративний суд Києва скасував Порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
- Колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами стосовно прийняття голови САП.
- Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Ще у жовтні ЄС та США висловили своє розчарування тим, що засідання з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зірвалося через відсутність кворуму.
- Також деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ.
- #Букви розповідали, що не так з обранням нового керівника антикорупційної прокуратури.
- Європейський Союз та Сполучені Штати Америки заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.