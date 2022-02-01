Про це повідомляють #Букви.
Анонс зустрічі та інформація щодо акредитації опубліковані на сайті президента України. Там ідеться, що Володимир Зеленський та Марк Рютте проведуть спільний брифінг за підсумками перемовин об 11:50.
Проте на акредитованих представників ЗМІ чекають вже о 10:45 у будинку Городецького, що на вулиці Банкова, 10.
Журналісти видання #Букви також намагалися отримати акредитацію від Офісу президента України, проте, навіть виконавши всі потрібні умови, в акредитації було відмовлено.
Як зазначили у відповіді, надати акредитацію неможливо у зв’язку з обмеженою кількістю місць. Натомість порадили слідкувати за трансляцією пресконференції офіційними інтернет-представництвами президента України.
Варто зазначити, що це далеко не вперше, коли Офіс президента України відмовляє в акредитації окремим представникам ЗМІ.
- Нагадаємо, що у листопаді 2021 року журналісти, яких не пустили на пресмарафон “30 запитань президенту України”, влаштували акцію протесту.
- Також президент Володимир Зеленський на полях Ялтинської міжнародної конференції (YES) розповів, як мають працювати журналісти
- Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що для Володимира Зеленського хочуть створити пул журналістів.
- Відомо, що у травні 2021 року кореспондента видання #Букви не акредитували на відкритий для преси захід за участі президента Володимира Зеленського, пославшись на карантинні обмеження.
- Окрім цього у травні 2020 року журналістів інтернет-видання #Букви відмовилися акредитувати на підсумкову пресконференцію президента України Володимира Зеленського.