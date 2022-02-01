Йдеться про зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, яка має відбутися в середу 2 лютого.

Про це повідомляють #Букви.

Анонс зустрічі та інформація щодо акредитації опубліковані на сайті президента України. Там ідеться, що Володимир Зеленський та Марк Рютте проведуть спільний брифінг за підсумками перемовин об 11:50.

Проте на акредитованих представників ЗМІ чекають вже о 10:45 у будинку Городецького, що на вулиці Банкова, 10.

Журналісти видання #Букви також намагалися отримати акредитацію від Офісу президента України, проте, навіть виконавши всі потрібні умови, в акредитації було відмовлено.

Як зазначили у відповіді, надати акредитацію неможливо у зв’язку з обмеженою кількістю місць. Натомість порадили слідкувати за трансляцією пресконференції офіційними інтернет-представництвами президента України.

Варто зазначити, що це далеко не вперше, коли Офіс президента України відмовляє в акредитації окремим представникам ЗМІ.