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Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка – «Європейська Солідарність»

Офіс президента Володимира Зеленського готує черговий фейковий вкид про п'ятого президента і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Четвер, 4 березня 2021, 17:49

Про це йдеться в офіційній заяві партії. 

Згідно з заявою, черговий фейк стосуватиметься нібито присутності “людей Порошенка” у структурі власності мережі АЗС GLUSKO. Ця мережа налічує понад 100 АЗС по Україні та 6 нафтобаз, що були викуплені у російської “Роснефть” після її виходу з українського ринку.

“Глуско” є дочірньою компанією швейцарської Glusco Energy S.A., яка, своєю чергою, входить до групи Proton Energy Group S.A. Керівником останньої є ізраїльський бізнесмен Нісан Мойсеєв, якого ЗМІ пов’язують з Віктором Медведчуком.

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У “ЄС” впевнені, що метою цих вкидів є відволікання від важливих суспільних проблем, зокрема, зірваної операції щодо затримання “вагнерівців”.

“З цього приводу хочемо зазначити: досить системно множити брехню, пов’язуючи Порошенкa і Медведчука. Українцям все більше стає очевидним, що мета цього чергового вкиду – вкотре відвернути увагу суспільства від провалів влади та реальної державної зради високопосадовців з Банкової, причетних до зриву операції із затримання групи “Вагнер”, — йдеться в заяві.

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“Хочемо наголосити, що саме “слуги народу” спільно з “ОПЗЖ” відмовилися надати своїх представників до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування зриву операції щодо “вагнерівців” Не вийде. Ця тема набула серйозного звучання, в тому числі і в іноземних ЗМІ. Це настільки резонансний злочин, який може призвести до початку процедури імпічменту Зеленському”, — зазначили в партії.

На переконання політсили, запуск нових фейків про “Європейську Солідарність” — єдине, що Офіс президента може протиставити скандалу довкола “вагнерівців”.

“У зв’язку з цим вважаємо, що Офіс Президента вже час перейменувати в Офіс інформаційних провокацій та маніпуляцій”, — наголосили в політсилі.

Теги: Володимир Зеленський, фейки, АЗС, Віктор Медведчук, Петро Порошенко

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