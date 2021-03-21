Офіс Президента оцінив пошкодження будівлі після вчорашньої акції протесту у майже два мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

“Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в’їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими”, – попереджають у Офісі Зеленського.

Нагадаємо, перші два поверхи будівлі були споруджені наприкінці ХІХ ст., інші добудовані на початку ХХ ст.

У суботу, 20 березня, до дня народження ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка його прихильники влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента. На будівлі ОПУ залишили надписи фарбою “A.C.A.B.”, “Волю” та “ЛОХ”.

Учасники акції палили фаєри та кидали їх на будівлю ОПУ.