Будівлю Офісу президента почали чистити під написів фарбою, які під час суботньої акції залишили активісти.

Про це повідомляють #Букви.

Будівлю на Банковій почали приводити до ладу ще в неділю, 21 березня. Тоді демонтували пошкоджені двері.

Тепер розпочали відмивати численні написи, які активісти залишили на фасаді будівлі. За перший день спецтехнікою відмили тільки невелику частину — тестують різні способи. Зокрема, під час тесту зникли частина напису “Не Білорусь” та напис “#Волю”.

Клінінгом опікується компанія CPG/The Cleaning Pro Group (ТОВ “КЛІНІНГ-ПРО”, Код ЄДРПОУ 35721142). Вона зареєстрована у Львові, а керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником є такий собі Сергій Козолуп.

Як відомо, Офіс президента оцінив пошкодження будівлі після акції протесту 20 березня у майже 2 млн гривень. Утім Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання — приблизно 80 тисяч гривень. Деякі клінінгові компанії були готові прибрати на Банковій за 50 тисяч. За яким цінником працює обрана Офісом компанія — наразі невідомо.

До того ж розмальовані фасади огородили біло-червоною стрічкою.

Як очікується, клінінгова компанія продовжить роботу у вівторок, 23 березня. Примітно, що раніше Офіс президента попереджав, що якщо не очистити будинок за 72 години – фарба в’їсться.