Про це повідомляють #Букви.
Будівлю на Банковій почали приводити до ладу ще в неділю, 21 березня. Тоді демонтували пошкоджені двері.
Тепер розпочали відмивати численні написи, які активісти залишили на фасаді будівлі. За перший день спецтехнікою відмили тільки невелику частину — тестують різні способи. Зокрема, під час тесту зникли частина напису “Не Білорусь” та напис “#Волю”.
Клінінгом опікується компанія CPG/The Cleaning Pro Group (ТОВ “КЛІНІНГ-ПРО”, Код ЄДРПОУ 35721142). Вона зареєстрована у Львові, а керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником є такий собі Сергій Козолуп.
Як відомо, Офіс президента оцінив пошкодження будівлі після акції протесту 20 березня у майже 2 млн гривень. Утім Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання — приблизно 80 тисяч гривень. Деякі клінінгові компанії були готові прибрати на Банковій за 50 тисяч. За яким цінником працює обрана Офісом компанія — наразі невідомо.
До того ж розмальовані фасади огородили біло-червоною стрічкою.
Як очікується, клінінгова компанія продовжить роботу у вівторок, 23 березня. Примітно, що раніше Офіс президента попереджав, що якщо не очистити будинок за 72 години – фарба в’їсться.
- Нагадаємо, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Вже після акції було затримано засновника видавництва “Дім химер” Влада Сорда. Йому вручили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Затриманий досі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, у нього вилучили одяг як доказ, а підозру було вручено без адвоката.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що правоохоронці готують нові підозри учасникам акції на підтримку активіста Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня.