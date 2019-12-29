Про це у Facebook написав волонтер Роман Синицин.
Згідно темником, в Офісі президента радять обґрунтовувати необхідність такого обміну тим, що “Україна віддає злочинців в обмін на звільнення з полону наших героїв”. У документі згадуються попередні обміни, зокрема, повернення Надії Савченко.
“Хто саме з родичів героїв Небесної Сотні уповноважив сотні диванних експертів від їхнього імені засуджувати обмін українських полонених героїв на вбивць- беркутівців? Справам про розстріл Майдану скоро вже шість років – що чи хто заважав встановленню справедливості? До речі, заочне засудження ніхто не скасовував – в такий спосіб засудили Януковича, і ці самі експерти називали тоді це великою перемогою”.
Згідно темником, без звільнення беркутівців “наші герої так і залишилися б в полоні, щодня ризикуючи життям”.
Крім того, в інструкції згадується про звільнення в жовтні 2011 року ізраїльського капрала Гілада Шаліта в обмін на більш ніж 1 тис. палестинських ув’язнених.
Практично так само на своїй сторінці у Facebook написав Федір Веніславський, представник президента в Конституційному суді.
У коментарях Федору Веніславському порадили “хоча б переписати своїми словами”.
Народний депутат від “Слуги народу” Михайло Радуцький такий самий текст написав на своїй сторінці у Facebook …
… але згодом його видалив.
На Facebook-сторінці видання “Час Чернігівський” опублікували витяг з “темника” ОПУ, а саме про те, що “справам Майдану скоро 6 років”.
У коментарях користувачі дорікнули видання в публікації “вказівок”.
- Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.
- Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.
- Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців.