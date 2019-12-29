Користувачі соціальних мереж повідомляють, що нібито Офіс президента поширив "темники" щодо того, як коментувати обмін утримуваних осіб, який відбувся сьогодні на КПВВ "Майорське".

Про це у Facebook написав волонтер Роман Синицин.

Згідно темником, в Офісі президента радять обґрунтовувати необхідність такого обміну тим, що “Україна віддає злочинців в обмін на звільнення з полону наших героїв”. У документі згадуються попередні обміни, зокрема, повернення Надії Савченко.

“Хто саме з родичів героїв Небесної Сотні уповноважив сотні диванних експертів від їхнього імені засуджувати обмін українських полонених героїв на вбивць- беркутівців? Справам про розстріл Майдану скоро вже шість років – що чи хто заважав встановленню справедливості? До речі, заочне засудження ніхто не скасовував – в такий спосіб засудили Януковича, і ці самі експерти називали тоді це великою перемогою”.

Згідно темником, без звільнення беркутівців “наші герої так і залишилися б в полоні, щодня ризикуючи життям”.

Крім того, в інструкції згадується про звільнення в жовтні 2011 року ізраїльського капрала Гілада Шаліта в обмін на більш ніж 1 тис. палестинських ув’язнених.

Практично так само на своїй сторінці у Facebook написав Федір Веніславський, представник президента в Конституційному суді.

У коментарях Федору Веніславському порадили “хоча б переписати своїми словами”.

Народний депутат від “Слуги народу” Михайло Радуцький такий самий текст написав на своїй сторінці у Facebook …

… але згодом його видалив.

На Facebook-сторінці видання “Час Чернігівський” опублікували витяг з “темника” ОПУ, а саме про те, що “справам Майдану скоро 6 років”.

У коментарях користувачі дорікнули видання в публікації “вказівок”.