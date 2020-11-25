Про це йдеться на сторінці ОПУ в Facebook.

“Перша корисна порада від марафону здорових звичок для українців. Приєднуйтеся до ініціативи, бережіть своє здоров’я і не забувайте ділитися враженнями”, – прокоментували у президента.

У ЦГЗ почали свою “просвіту” українців зі звичайної води. Фахівці закликали громадян прямо зараз випити склянку рідини та не забувати підтримувати водний баланс.

“Як тобі ідея — прямо зараз встати й піти випити склянку простої води? А після цього одразу не полінуйся і набери ще одну склянку, візьми її з собою в кімнату й постав на видному місці. Готові побитися об заклад, що упродовж години цієї води вже не буде. А щоб підтримувати водний баланс, повторюємо так щодня: ставимо воду на видному місці та спостерігаємо, як випиваємо її, навіть коли нам здається, що ми не хочемо пити. Адже це ми лише так думаємо, а організм потребує інакше. Чому ж насправді так треба пити воду: вода підтримує нормальну температуру тіла, вона змащує наші суглоби — забезпечує наш рух, навіть захищає спинний мозок та інші чутливі тканини організму, а ще покращує метаболізм та насичує організм енергією. Вода також допомагає нам не переїдати”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли людині захочеться щось перекусити, спочатку потрібно випити склянку води. Через 10-15 хвилин потрібно оцінити, чи справді ще хочеться їсти.

Також у ЦГЗ запропонували долучитися до “марафону здорових звичок” і робити разом щодня маленькі кроки для свого здоров’я.