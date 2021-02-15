Вчора, 14 лютого, в Офісі президента повідомили, що Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Варто зазначити, що українські права визнаються в ОАЕ з 2007 року.

Про це свідчать дані сервісного центру МВС України.

Так, після підписання меморандуму голова МВС Арсен Аваков повідомив: “Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві”.

Згідно з інформацією Головного сервісного центру МВС, українські національні посвідчення водія визнаються в ОАЕ з 10 січня 2007 року.