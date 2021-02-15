Про це свідчать дані сервісного центру МВС України.
Так, після підписання меморандуму голова МВС Арсен Аваков повідомив: “Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві”.
Згідно з інформацією Головного сервісного центру МВС, українські національні посвідчення водія визнаються в ОАЕ з 10 січня 2007 року.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та перша леді прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де перебуватимуть з офіційним візитом 14-15 лютого.
- Пізніше стало відомо, що у п’ятницю, 12 лютого, літак, яким користується депутат партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) Тарас Козак, здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі в ОАЕ, куди через добу з офіційним візитом прибув президент Володимир Зеленський і його дружина.