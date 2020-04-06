Офіс президента Володимира Зеленського привітав з ювілеєм українську популярну співачку Ірину Білик. 6 квітня їй виповнилося 50 років.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ОП.

“Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик. Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання. Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів та якомога більше прекрасних творів!”, – йдеться у повідомленні.