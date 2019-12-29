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Офіс Зеленського повідомляє про початок процесу обміну утримуваних осіб

Офіс президента Володимира Зеленського повідомляє про початок процесу обміну утримуваних осіб між Україною та терористичними "Л/ДНР".

Неділя, 29 грудня 2019, 11:43

Про це йдеться на сайті ОПУ.

Обмін повинен відбутися на КПВВ “Майорське” в Донецькій області.

На місці присутня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська.

ОНОВЛЕНО о 11:50

На місце обміну приїхало два автобуси з боку “ЛНР”, з одного вже почали випускати людей і заводити в спеціальний намет:

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Скріншот

Всього з одного автобуса вийшло 25 осіб.

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Представниця “ЛНР” провела перекличку і запитала, чи всі згодні повернутися в Україну – відповідь була одностайною і ствердною: “Так!”

Початок звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.

Початок звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.

Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 29 грудня 2019 р.

  • Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей під час Революції Гідності. Так, суд ухвалив рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Їх звільнять із СІЗО під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
  • Двох колишніх “беркутівців” Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка вивезли з-під Київського апеляційного суду на броньовику.
  • У Києві група активістів блокує виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де перебувають троє з п’яти екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
  • Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що обмін полоненими, заради якого звільнили з-під варти екс-“беркутівців”, був затіяний лише для того, щоб замести сліди злочинів на Майдані.

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