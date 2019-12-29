Офіс Зеленського повідомляє про початок процесу обміну утримуваних осіб

Офіс президента Володимира Зеленського повідомляє про початок процесу обміну утримуваних осіб між Україною та терористичними "Л/ДНР".

Про це йдеться на сайті ОПУ.

Обмін повинен відбутися на КПВВ “Майорське” в Донецькій області.

На місці присутня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська.

ОНОВЛЕНО о 11:50

На місце обміну приїхало два автобуси з боку “ЛНР”, з одного вже почали випускати людей і заводити в спеціальний намет:

Всього з одного автобуса вийшло 25 осіб.

Представниця “ЛНР” провела перекличку і запитала, чи всі згодні повернутися в Україну – відповідь була одностайною і ствердною: “Так!”