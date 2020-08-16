Офіс президента Володимира Зеленського відповів на звинувачення білоруського лідера Олександра Лукашенка з приводу того, що Україна "наказує" провести нові вибори у Білорусі.

Заяву опубліковано у Telegram-каналі ОПУ.

Як відомо, сьогодні, 16 серпня, на площі Незалежності у Мінську проходить мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка. Під час заходу Лукашенко вийшов на сцену та звернувся до демонстрантів з промовою.

У своїй промові Лукашенко звинуватив лідерів іноземних держав, зокрема, України, які виступають за проведення нових виборів.

“Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна та її керівництво, наказують провести нам нові вибори. Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми […] ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація”, — заявив він.

В Офісі президента засудили Лукашенко, вказавши на некоректність та невиваженість його реплік та звинувативши його у брехні та провокаціях.

“Сьогодні в Мінську практично офіційно прозвучало, що нібито керівництво України “наказує” провести нові вибори в Білорусі. Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?”, — зазначили в ОПУ.

У представництві українського лідера запевнили, що Україна “поважає і географічні, й політичні кордони кожної нації та не втручається у розв’язання питань про вибори або чиюсь перемогу на них”.

Також ОПУ наголосили, що звинувачення інших країн не допоможуть припинити протести в Білорусі.

“Безсумнівно, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, – а світ бачить, що довіри й близько немає – то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу “керівництва іншої країни” не заповнити. Швидше, можна викликати ще більшу недовіру”, — вважають у Зеленського.

Крім іншого, в Офісі Зеленського вкотре засудили рішення білоруської влади видати затриманих напередодні “вагнерівців” Росії.

“Офіційний Мінськ, на жаль, уже продемонстрував, безвідповідально звільнивши “вагнерівців”, що історична близькість наших двох народів та принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартує. Це, до речі, той самий вибір держави, який абсолютно точно говорить про її внутрішні цінності. Залишимо це питання риторичним”, — йдеться в заяві.