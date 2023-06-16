Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) закликав правоохоронців притягнути до віддільності Олега Жданова, який розповсюджує російський фейк про начебто відсторонення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джерело: Анатолій Штефан

Офіцер опублікував на своїй Facebook-сторінці фрагмент виступу Олега Жданова від 15 червня, де той розповідає про російсько-українську війну та контрнаступ ЗСУ.

Під час своєї заяви він сказав. що начебто у Генштабі зараз роблять висновки про місце головного удару.

“Можливо, якщо не приймуть спільного рішення… Ну, потрібно повернути Залужного до керування військами, і тоді, я думаю, до спільного рішення прийдуть дуже швидко”, – заявив він.

Своєю чергою, Анатолій Штефан закликав відповідні органи відреагувати на слова Жданова.

“Служба безпеки України, прошу притягнути до відповідальності Олега Жданова, щодо поширення фейку рашнпропаганден про відсторонення від своїх обов’язків Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного”, – написав український офіцер.