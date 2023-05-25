Російські фейки про «поранення» Залужного розвінчані: у мережі продемонстрували кадри з Головнокомандувачем ЗСУ

Джерело: Анатолій Штефан в Telegram.
“Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів!” – йдеться в дописі.
“З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної перемоги!” – наголосив Штефан.
На відео можна помітити усміхненого Залужного, який махає рукою в камеру.
Водночас депутатка Верховної Ради від фракції “Слуга народу” Анна Пуртова опублікувала фото з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним з підписом “Скоро все дізнаєтесь”.
Своєю чергою, радниця командування Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова також опублікувала світлину із Залужним.
“Цілий день розважаюсь читаючи як російські патріоти “кричат ура и в воздух чепчики бросают” з приводу нових байок про поранення нашого Головкома. Передала подарунок від наших льотчиків – Армійської авіації. Хлопці , ваш воїн в надійних руках”, – підписала вона фото.
Як повідомляли #Букви, секретар РНБО Олексій Данілов також прокоментував дезінформацію, поширену в російських пропагандистських ЗМІ щодо “поранення” Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.
Напередодні пропагандисти заявили, що Залужний нібито зазнав травми голови та множинних осколкових поранень під час ракетного удару по командному пункту в районі села Посад-Покровське, що на Херсонщині.
Натомість Данілов спростував фейк, повідомивши, що 24 травня президент України заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки.
- 23 травня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
- 24 травня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого учасники обговорили концепцію розвитку української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.