Російські фейки про «поранення» Залужного розвінчані: у мережі продемонстрували кадри з Головнокомандувачем ЗСУ

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) оприлюднив відео із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, тим самим спростувавши поширену в російських пропагандистських ЗМІ дезінформацію про його "поранення".

Джерело: Анатолій Штефан в Telegram.

“Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів!” – йдеться в дописі.

“З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної перемоги!” – наголосив Штефан.

На відео можна помітити усміхненого Залужного, який махає рукою в камеру.

Водночас депутатка Верховної Ради від фракції “Слуга народу” Анна Пуртова опублікувала фото з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним з підписом “Скоро все дізнаєтесь”.

Своєю чергою, радниця командування Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова також опублікувала світлину із Залужним.

“Цілий день розважаюсь читаючи як російські патріоти “кричат ура и в воздух чепчики бросают” з приводу нових байок про поранення нашого Головкома. Передала подарунок від наших льотчиків – Армійської авіації. Хлопці , ваш воїн в надійних руках”, – підписала вона фото.

Як повідомляли #Букви, секретар РНБО Олексій Данілов також прокоментував дезінформацію, поширену в російських пропагандистських ЗМІ щодо “поранення” Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

Напередодні пропагандисти заявили, що Залужний нібито зазнав травми голови та множинних осколкових поранень під час ракетного удару по командному пункту в районі села Посад-Покровське, що на Херсонщині.

Натомість Данілов спростував фейк, повідомивши, що 24 травня президент України заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки.