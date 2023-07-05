Джерело: заступник міністра оборони Олександр Павлюк та МВС.
У МВС зазначили, що повідомлення про конфлікт між військовим та його дружиною стало відомо 25 червня. Правоохоронці встановили, що до побиття причетний 55-річний місцевий житель, працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Його доставили до районного управління поліції. Встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Вже 5 липня у Міноборони заявили про звільнення старшого офіцера Закарпатського ТЦК з лав ЗСУ.
“На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв’язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України”, — написав Павлюк.
Надалі діям чоловіка нададуть оцінку правоохоронні органи та суд. Правоохоронці готують повідомлення про підозру для офіцера.
“Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з’ясуванню всіх обставин інциденту”, – додає Павлюк.
- Раніше про побиття заявила журналістка Тетяна Новак. Військовий, за її словами, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Новак закликала надати розголосу інциденту, оскільки побоюється, що справу можуть закрити.
- Перший заступник Міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував заяву журналістки Тетяни Новак про побиття старшим офіцером Закарпатського ОВК Варі Костянтином, запевнивши, що всі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних сил України, будуть належним чином покарані.