Старшого офіцера Закарпатського ТЦК звільняють з лав ЗСУ через побиття жінки. На одній із вулиць Ужгорода невідомий наніс тілесні ушкодження жінці, після чого втік з місця події.

Джерело: заступник міністра оборони Олександр Павлюк та МВС.

У МВС зазначили, що повідомлення про конфлікт між військовим та його дружиною стало відомо 25 червня. Правоохоронці встановили, що до побиття причетний 55-річний місцевий житель, працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Його доставили до районного управління поліції. Встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Вже 5 липня у Міноборони заявили про звільнення старшого офіцера Закарпатського ТЦК з лав ЗСУ.

“На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв’язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України”, — написав Павлюк. Надалі діям чоловіка нададуть оцінку правоохоронні органи та суд. Правоохоронці готують повідомлення про підозру для офіцера. “Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з’ясуванню всіх обставин інциденту”, – додає Павлюк.