Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Зазначено, що офіцер порушив вимоги Статутів Збройних Сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Офіцеру повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону офіцеру
Також на командування військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).
- 12 березня мережею розійшлося відео, на якому чоловік у футболці та чорних штанах б’є кулаками і ногами чоловіка у військовій формі. Як згодом виявилося, людина у чорному на відео молодший лейтенант Віктор Вітусевич, він б’є нижчого за званням солдата строкової служби.
- Раніше у Державному бюро розслідувань було розпочато розслідування інциденту у навчальному центрі військової частини на Житомирщині. Працівники ДБР вивчать матеріали справи за фактом побиття командиром взводу однієї з військових частин підлеглого солдата.