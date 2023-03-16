Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначено, що офіцер порушив вимоги Статутів Збройних Сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Офіцеру повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону офіцеру

Також на командування військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).