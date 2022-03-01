СБУ опублікувала відео, де полонений окупант РФ розповідає батькам про злочинні дії у своїй армії та зі сльозами вмовляє його забрати.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Полонений загарбник зізнається, що офіцери вбивають своїх поранених солдат, а загиблих залишають на полі бою, не сповіщаючи про це рідних.

“Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не надійшла”, – заявив бойовик.

Загарбник у сльозах просить маму звернутися до “Спілки матерів Росії”, щоб його обміняли. Втім, бойовик просить сім’ю не розповідати всю правду про російську агресію, бо боїться, що вони потраплять під репресії російських спецслужб.

“Вояці”, як зазначили в СБУ, пощастило більше, ніж його “комрадам”. До нього українські спецслужби ставляться краще, ніж власне керівництво.