У вівторок, 24 квітня, чинний президент США Джо Байден оголосив, що висуває свою кандидатуру на президентські вибори у 2024 році.

Про це повідомляє CNN.

Прагнення Байдена до переобрання розгортатиметься в умовах, які, зазвичай, були б не дуже сприятливими.

Як пише CNN, його рейтинг підтримки падає до 40%, а країна виснажена кризами після пандемії, що поступилися боротьбі зі стрімкою інфляцією.

Згідно з опитуваннями, дані яких наводить телекомпанія, більшість виборців та демократів не хочуть, аби Байден балотувався знову. Наразі останнє, чого, ймовірно, прагнуть у США – це реваншу Байдена з 45-м президентом Дональдом Трампом.

Причина, чому Байден наразі є найкращим вибором для демократів – це можливість не дати Трампу переобратися на другий термін.

Попри те, що значна частина його партії бажає мати альтернативного кандидата, Байден виглядає достатньо рішучим, аби запобігти появі будь-яких серйозних суперників.

CNN зауважує, що обставини створюють унікальні президентські перегони, що відображають нестабільний стан країни.

Так, у 2024 році в США змагатимуться чинний президент, якому наприкінці другого терміну буде 86 років, і претендент, якому на той час буде 82 роки.

Цікавим поворотом є те, що Трамп намагається повторити “подвиг”, раніше здійснений лише раз в історії США – Гровером Клівлендом.