У четвер, 28 липня, відбулось офіційне призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ним став Олександр Клименко, кандидатуру якого нещодавно затвердила комісія.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, сьогодні відбулось офіційне призначення Олександра Клименка на посаду голоси САП.

“Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення”, – написав Єрмак.

Голова ОПУ привіта Костіна з початком роботи на посаді генпрокурора України, а Клименка – з початком роботи на посаді керівника САП та побажав обом ефективної роботи.

Єрмак наголосив, що незалежні антикорупційні органи є важливою складовою для демократії України, а боротьбу з корупцією назвав “пріоритетом нашої держави”.

“А наша ГПУ, зокрема, має важливу місію – розслідування злочинів росії проти України. Ми повинні притягнути до відповідальності російських злочинців”, – резюмував Єрмак.

ДОВІДКА: Конкурсна комісія затвердла кандидатуру Олександра Клименка на посаду нового голови САП 19 липня 2022 року. Обрання керівника САП тривало два роки. Варто зауважити, що призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також було однією з головних вимог західних партнерів України.