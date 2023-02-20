Сьогодні, 20 лютого, до Києва з історичним візитом прибув президент Сполучених штатів Америки Джо Байден.

Про це інформують #Букви.

Візит в Україну високопоставленого гостя до останнього був секретним, він ніде офіційно не анонсувався. Відомо лише, що днями президент Байден мав відвідати Польщу.

Попри перекриті дороги в центрі Києва, деякі кадри з Джо Байденом просочилися в мережу: зокрема де він під звуки повітряної тривоги з президентом України Володимиром Зеленським гуляє по Михайлівській площі у супроводі охорони та військових.

Офіційні заходи з президентами двох країн відбулися на Михайлівській площі біля Золотоверхого монастиря і Стіни пам’яті загиблих воїнів.

Як повідомляє CNN, “поїздка Байдена є демонстрацією підтримки Києва, яка відбувається в критичний момент конфлікту, коли Росія готується до очікуваного весняного наступу”.

Президент України Володимир Зеленський написав: “Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців”.