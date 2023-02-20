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Візит в Україну високопоставленого гостя до останнього був секретним, він ніде офіційно не анонсувався. Відомо лише, що днями президент Байден мав відвідати Польщу.
Попри перекриті дороги в центрі Києва, деякі кадри з Джо Байденом просочилися в мережу: зокрема де він під звуки повітряної тривоги з президентом України Володимиром Зеленським гуляє по Михайлівській площі у супроводі охорони та військових.
Офіційні заходи з президентами двох країн відбулися на Михайлівській площі біля Золотоверхого монастиря і Стіни пам’яті загиблих воїнів.
Як повідомляє CNN, “поїздка Байдена є демонстрацією підтримки Києва, яка відбувається в критичний момент конфлікту, коли Росія готується до очікуваного весняного наступу”.
Президент України Володимир Зеленський написав: “Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців”.
- Сьогодні також до України прибула ізраїльська парламентська делегація. Вона перебуває в Києві на чолі з головою комітету оборони й міжнародної політики Юлієм Едельштейном.