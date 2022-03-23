В Уряді Сполучених Штатів Америки офіційно заявили, що російські військовослужбовці скоїли військові злочини в Україні. Державний секретар Ентоні Блінкен зробив відповідну заяву 23 березня.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Офіційна заява США про те, що московські війська порушили закони війни, з’явилася після того, як Блінкен, президент Джо Байден та заступник держсекретаря Венді Шерман заявили, що воєнні злочини відбулися.

“Сьогодні я можу оголосити, що на основі наявної наразі інформації уряд США оцінює, що російські війська вчинили військові злочини в Україні. Наша оцінка базується на ретельному аналізі доступної інформації з державних та розвідувальних джерел”, – зазначив Блінкен.

Рішення пред’явити офіційне звинувачення знаменує собою значний крок уряду США після декількох тижнів відмови офіційно заявити, що напади, вчинені проти мирного населення в Україні, були воєнними злочинами.

Водночас ще невідомо, чи буде притягнуто до відповідальності обвинувачених у вчиненні передбачуваних злочинів, і чи буде змушений нести якусь відповідальність саме президент РФ Путін.

Минулого тижня Байден звинуватив Путіна у військових злочинах. Він прямо назвав російського диктатора військовим злочинцем.

“Уряд США продовжить відстежувати повідомлення про військові злочини та ділитися здобутою нами інформацією з союзниками, партнерами та міжнародними установами та організаціями. Ми прагнемо до відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи кримінальне переслідування”, – поділився Блінкен.

Ентоні Блінкен посилається на “перевірені повідомлення” про невибіркові напади, свідомо спрямовані на цивільне населення, зокрема руйнування багатоквартирних будинків, шкіл і лікарень. У Держдепі конкретно посилаються на напади на пологовий будинок і театр у Маріуполі. Театр, зазначили у Держдепі, був позначений словом “діти” російською мовою, літерами, котрі добре помітні з висоти.

Своєю чергою, амбасадорка США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, наголосила, що не може вдаватися в подробиці того, які інциденти, за оцінкою США, є воєнними злочинами, і що США “дивляться на широкий діапазон, до якого залучені російські сили” в Україні.

Ван Шаак наголосила, що “як і у разі з будь-яким злочином, врешті суд визначить індивідуальну кримінальну відповідальність, хто безпосередню має відповісти за ці конкретні випадки”.

Відповідаючи на запитання, чи несе Путін відповідальність за дії військовослужбовців його країни, яких США звинуватили у скоєнні військових злочинів, Ван Шаак заявила, що “існують доктрини міжнародного права та внутрішнього права, які можуть поширюватися на весь ланцюг командування”.

Також вона зазначила, що важливо, аби докази були зібрані та збережені для майбутньої відповідальності.