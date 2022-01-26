Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.
До другої половини дня доступ до сайту відновили. Проте найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу. Спеціалісти з кібербезпеки проводять протидію наслідкам атаки.
“Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту, — йдеться у повідомленні.
Офіційний сайт України створили і запустили 14 січня 2021 року. Він є порталом для іноземних аудиторій, де вона може отримати інформацію про країну. Ресурс дозволяє користуватися сімома мовами на ньому: англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.
- Нагадаємо, за результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що кібератака вночі 14 січня була здійснена Росією. Майже всі державні інформаційні ресурси 17 січня відновили роботу.
- Також американські експерти проаналізували кібератаку на сайти українських держустанов і попереджають про серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.
- Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що їхня країна допоможе Україні у сфері кіберстійкості та кібербезпеки. Проте міністерка зазначила, що надсилати військових на тлі можливої ескалації конфлікту з Росією не будуть.
- ФБР та поліція з кількох європейських країн та Канади відключили 15 комп’ютерних серверів, які використовувалися для “великих міжнародних кібератак”. Атаки були спрямовані на популярну службу віртуальних приватних мереж (VPN), яку, за словами поліції, злочинці використовували для замітання слідів.
- Уряд Канади повідомив про кібератаку на МЗС держави з боку невідомих хакерів. Напад зафіксували ще 19 січня, але його наслідки намагаються ліквідувати й досі.