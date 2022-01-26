На офіційний сайт України здійснили кібератаку. Внаслідок хакерського нападу у ніч на 26 січня ресурс був недоступний протягом кількох годин.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

До другої половини дня доступ до сайту відновили. Проте найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу. Спеціалісти з кібербезпеки проводять протидію наслідкам атаки.

“Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту, — йдеться у повідомленні.

Офіційний сайт України створили і запустили 14 січня 2021 року. Він є порталом для іноземних аудиторій, де вона може отримати інформацію про країну. Ресурс дозволяє користуватися сімома мовами на ньому: англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.