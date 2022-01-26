Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

До другої половини дня доступ до сайту відновили. Проте найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу. Спеціалісти з кібербезпеки проводять протидію наслідкам атаки.

“Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту, — йдеться у повідомленні.

Офіційний сайт України створили і запустили 14 січня 2021 року. Він є порталом для іноземних аудиторій, де вона може отримати інформацію про країну. Ресурс дозволяє користуватися сімома мовами на ньому: англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.