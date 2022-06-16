З 1 вересня у Міністерстві освіти планують розпочати навчання у закладах освіти. Проте за умови, якщо вони мають укриття, які відповідатимуть зазначеним нормам. Водночас в Україні лише 8% шкіл мають необхідні укриття.

Про це повідомили в інтерв’ю “5 каналу” освітній омбудсмен Сергій Горбачов та начальник ГУ загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

Проте, не всі навчальні заклади України підготовлені та цілі. За даними Офісу Генпрокурора, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2000 закладів освіти. З них 208 зруйновано повністю.

За словами начальника ГУ загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрія Кононенка, загалом в Україні шкіл, приблизно 1100 з них мають подібні укриття ту чи іншу ступінь захисної споруди.

Він додав, що також 1000 шкіл зруйновано і пошкоджено. Проте, це не означає, що діти не зможуть розпочати освітній процес. Учнів обов’язково перерозподілять по інших закладах.

“Фактично 1000 шкіл зруйновано і пошкоджено, а загалом в Україні їх 13 700. Зруйновані не зможуть розпочати нормальний освітній процес і одне із завдань – ніхто не залишиться без навчання і позбавленим права здобувати освіту, діти перерозподілені по інших закладах і всі будуть вчитися. Приблизно 1100 шкіл мають подібні укриття ту чи іншу ступінь захисної споруди, яка дозволяє проводити очний навчальний процес”, — пояснив Кононенко.

Освітній омбудсман Сергій Горбачов зауважив, що слід бути особливо прискіпливими до прифронтових та прикордонних областей, адже там ракети та снаряди можуть долетіти ще до того, як спрацює тривога. І часу, аби дістатися до укриття, може не бути.