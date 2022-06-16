Про це повідомили в інтерв’ю “5 каналу” освітній омбудсмен Сергій Горбачов та начальник ГУ загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.
Проте, не всі навчальні заклади України підготовлені та цілі. За даними Офісу Генпрокурора, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2000 закладів освіти. З них 208 зруйновано повністю.
За словами начальника ГУ загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрія Кононенка, загалом в Україні шкіл, приблизно 1100 з них мають подібні укриття ту чи іншу ступінь захисної споруди.
Він додав, що також 1000 шкіл зруйновано і пошкоджено. Проте, це не означає, що діти не зможуть розпочати освітній процес. Учнів обов’язково перерозподілять по інших закладах.
“Фактично 1000 шкіл зруйновано і пошкоджено, а загалом в Україні їх 13 700. Зруйновані не зможуть розпочати нормальний освітній процес і одне із завдань – ніхто не залишиться без навчання і позбавленим права здобувати освіту, діти перерозподілені по інших закладах і всі будуть вчитися. Приблизно 1100 шкіл мають подібні укриття ту чи іншу ступінь захисної споруди, яка дозволяє проводити очний навчальний процес”, — пояснив Кононенко.
Освітній омбудсман Сергій Горбачов зауважив, що слід бути особливо прискіпливими до прифронтових та прикордонних областей, адже там ракети та снаряди можуть долетіти ще до того, як спрацює тривога. І часу, аби дістатися до укриття, може не бути.
“Території, які знаходяться в зоні ураження артилерійським вогнем або систем залпового вогню, я там за будь-яких умов був би противником відновлення офлайн-навчання, за будь-яких умов. Це вирішувати військовим адміністраціям і мають бути експерти військові або з цивільного захисту і дати визначення. Якщо є сумніви під час офлайн-навчання для безпеки дітей – краще не ризикуйте”, – сказав Горбачов.
- Нагадаємо, що 318 дітей загинуло та понад 581 поранена внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
- Хоча ще вчора прокурори зазначали, що 313 дітей загинуло та понад 579 поранено внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
- Також керівництво шкіл у Маріуполі забороняє підліткам, що навчались в україномовних школах використовувати українську навіть на перервах.
- Водночас 10-річний хлопчик Остап із Шепетівки заощадив 300 доларів, щоб придбати портативний зарядний пристрій на сонячній батареї для зенітників.