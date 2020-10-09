Народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проєкт державного бюджету на 2021 рік, який до Верховної Ради подало Міністерство фінансів, "жахливої якості".

Про це він сказав в інтерв’ю “Економічній правді”.

“Бюджет, звичайно, Мінфін подав жахливої якості”, – сказав Гетманцев, додавши, що до документа є “маса” претензій.

За його словами, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не бачить в бюджеті джерела покриття дефіциту.

“Перше і головне питання полягає в тому, що ми не ми не бачимо джерела покриття дефіциту. Основне джерело покриття – ОВДП. Ми не бачимо таких грошей на ринку. Тобто, або ми платимо шалені ставки і повертаємо нерезидентам все, причому беремо короткі гроші, як це було в 2019-му році в першій половині. Або ми з вами тоді емісію робимо з Нацбанком. Інших варіантів немає”, – сказав нардеп.

Він також зазначив, що за його підрахунками Мінфін свідомо, або помилково, зменшив доходи бюджету на 79,31 мільярда. Також в документі вказані необгрунтовані витрати в загальній сумі 9,63 мільярда.

“За рахунок цього ресурсу я пропоную зменшити дефіцит до 4,9 %, збільшити витрати на медицину на 25 мільярди і профінансувати розвиток промисловості та економіки, чого я в бюджеті не бачу”, – додав Гетманцев.

Крім того, він повідомив, що я подав до проєкту бюджету поправки, що стосуються підтримки авіабудування, кредитів малому і середньому бізнесу, поповнення капіталу експортно-кредитного агентства, розвитку, закупівлі і модернізації військової техніки.