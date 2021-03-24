13 жовтня 2020 пройшла презентація нової лінійки смартфонів Apple. Через кілька тижнів всі чотири представника 12-х Айфонів надійшли у продаж. І якщо на початку суперечки були неоднозначними, то через кілька місяців експлуатації можна зробити висновки.

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Ви можете переглянути всі варіанти iPhone 12 Pro Max тут.

Внутрішній потенціал

Основна кількість заліза залишилося колишнім і не особливо відрізняється від інших представників 12-ої лінійки. Характеристики використання:

новий процесор A14 Bionic досить функціональний і продуктивний;

оперативна пам’ять 6 Гб;

Magsafe – зручна швидка зарядка.

Бездротова зарядка на магнітній основі в перших примірниках працювала не завжди коректно. Виробники помилку визнали і виправили разом з січневим оновленням iOS.

Дизайн

У лінійці iPhone 12 Pro Max з’явився новий колір – темно-синій. Виглядає він красиво і естетично. Ceramic Shield досить ефективно захищає телефон від появи подряпин, при цьому відмінно справляється з падіннями: дисплей залишається цілим.

Олеофобне покриття на екрані не дозволяє залишатися слідів від пальців. Загальний вигляд значно ушляхетнюється.

Камери

Досить великі зміни були і з камерами:

покращився режим нічної зйомки;

збільшився зум до 2,5х;

збільшився за масштабами сам блок.

Фронтальна камера залишилася на тому ж рівні. Якщо ви любите якісні знімки в темряві і в денний час, розумні технології і продуктивність, то варто звернути увагу на новинку від “яблучної” продукції.