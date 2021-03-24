На правах реклами
Ви можете переглянути всі варіанти iPhone 12 Pro Max тут.
Внутрішній потенціал
Основна кількість заліза залишилося колишнім і не особливо відрізняється від інших представників 12-ої лінійки. Характеристики використання:
- новий процесор A14 Bionic досить функціональний і продуктивний;
- оперативна пам’ять 6 Гб;
- Magsafe – зручна швидка зарядка.
Бездротова зарядка на магнітній основі в перших примірниках працювала не завжди коректно. Виробники помилку визнали і виправили разом з січневим оновленням iOS.
Дизайн
У лінійці iPhone 12 Pro Max з’явився новий колір – темно-синій. Виглядає він красиво і естетично. Ceramic Shield досить ефективно захищає телефон від появи подряпин, при цьому відмінно справляється з падіннями: дисплей залишається цілим.
Олеофобне покриття на екрані не дозволяє залишатися слідів від пальців. Загальний вигляд значно ушляхетнюється.
Камери
Досить великі зміни були і з камерами:
- покращився режим нічної зйомки;
- збільшився зум до 2,5х;
- збільшився за масштабами сам блок.
Фронтальна камера залишилася на тому ж рівні. Якщо ви любите якісні знімки в темряві і в денний час, розумні технології і продуктивність, то варто звернути увагу на новинку від “яблучної” продукції.