#Букви звернулися з запитом до посольства Литви в Україні з проханням прояснити ситуацію з блогером та отримали відповідь: литовське представництво відмовилось коментувати описані події через “захист персональних даних”.
“Дорогі колеги, Ваш інформаційний запит належить до надання особистих даних. Зверніть увагу, що ми не можемо відповісти на ваші запитання відповідно до Загального регламенту захисту даних (BDAR)”, – відповіла головна спеціалістка адміністративного департаменту міграції Литви Лорета Тумалавічене.
Нагадаємо, впродовж понеділка 31 травня в українських ЗМІ з’являлися різноманітні повідомлення щодо Анатолія Шарія та його статусу в Литві, де він перебував до 2019 року (допоки не переїхав до Іспанії).
Одні видання з посиланням на анонімні джерела повідомляли, що Литва нібито позбавила Шарія статусу біженця. Інші з посиланням на анонімні джерела писали, що Шарію нібито анулювали усі документи та оголосили його персоною нон грата. Сталося це нібито ще 10 травня. Деякі видання навіть зазначали, що Шарій хоче оскаржувати рішення литовської влади і вже найняв юристів.
При цьому жодне ЗМІ не конкретизувало джерело інформації й не надало жодних документів на підтвердження згаданих заяв. Детальніше читайте у матеріалі #Букв.
Читайте також:
- Як відомо, 16 лютого Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
- Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінили неявку Шарія на допит як переховування від слідства. 2 березня Шарія внесли до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.