У понеділок, 31 травня, ряд українських ЗМІ почали поширювати інформацію про нібито оголошення Литвою лідера "Партії Шарія" Анатолія Шарія, який з 2012 по 2019 переховувався у цій країні, персоною нон-грата та позбавлення його статусу біженця. Своєю чергою, литовський адміністративний департамент міграції відмовився коментувати ситуацію.

#Букви написали запит до посольства Литви в Україні з проханням прояснити ситуацію з блогером. Представництво країни натомість порадило звернутися до головної спеціалістки адміністративного департаменту міграції Литви Лорети Тумалавічене, але вона відмовилася коментувати описані події, посилаючись на “захист особистих даних”.

“Дорогі колеги, Ваш інформаційний запит належить до надання особистих даних. Зверніть увагу, що ми не можемо відповісти на Ваші запитання відповідно до Загального регламенту захисту даних (BDAR)”, – відповіла Тумалавічене.

Нагадаємо, впродовж понеділка 31 травня в українських ЗМІ з’являлися різноманітні повідомлення щодо Анатолія Шарія та його статусу в Литві, де він перебував до 2019 року (допоки не переїхав до Іспанії).

Одні видання з посиланням на анонімні джерела повідомляли, що Литва нібито позбавила Шарія статусу біженця. Інші з посиланням на анонімні джерела писали, що Шарію нібито анулювали усі документи та оголосили його персоною нон грата. Сталося це нібито ще 10 травня. Деякі видання навіть зазначали, що Шарій хоче оскаржувати рішення литовської влади і вже найняв юристів.

При цьому жодне ЗМІ не конкретизувало джерело інформації й не надало жодних документів на підтвердження згаданих заяв. Детальніше читайте у матеріалі #Букв.