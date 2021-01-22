Проведення конкурсу – це можливість усім дотичним до волонтерства та благодійності фахівцям/чиням і волонтерам/кам знайти для себе приклади, методи і технології, які надихнуть їх на нові проекти та програми, допоможуть вибрати найбільш прийнятні концепції і підходи. Організаторам важливе публічне визнання досягнень та заохочення до подальших напрацювань у напрямі підвищення стандартів якості благодійної роботи в Україні.

Метою конкурсу є розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників та волонтерів, їхніх організацій та практик. Всебічна підтримка волонтерського руху України, визнання українського волонтерства як унікального явища сьогодення; сприяння розвитку благодійництва, як національної традиції, узагальнення і поширення інформації про кращі практики у сфері благодійництва.

Завданнями Конкурсу є: популяризація благодійництва та волонтерства, їхніх організацій та ефективних практик; відзначення кращих благодійників та волонтерів, їхніх організацій та ефективних практик, інших колективів та організацій, які реалізували значні благодійні проекти та акції в Україні протягом звітного року; інформування суспільства про кращі практики благодійноcті; популяризація та заохочення широкого кола громадян до благодійності та волонтерства, актуальність та суспільна значущість проектів.

У конкурсі можуть брати участь благодійники/волонтери, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2020 року; благодійні проекти (ініціативи), реалізація яких (повністю або окремого етапу) була здійснена у зазначений період; суспільні інституції, які у цей період провадили діяльність, спрямовану на розвиток і підтримку благодійності в Україні, благоотримувачі, представники медіа. Кількість поданих заявок від однієї організації/фахівця є необмеженою.

Заявки на участь у конкурсі можуть подавати безпосередньо самі благодійники, набувачі благодійної допомоги та будь-які неурядові організації та фізичні особи (окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій), незалежно від громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних ініціатив.

Заявку можна завантажити за посиланням (заявка додається). Заповнену заявку необхідно надіслати електронною поштою на адресу: [email protected] до 1 березня 2021 року (включно). До неї також доцільно додати фотографії (не більше 5-10 шт.), лінки на інформацію про благодійну чи волонтерську діяльність учасника конкурсу, що розміщена в інтернеті, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які краще характеризують діяльність учасника конкурсу.

Кожна конкурсна заява буде оцінена незалежною експертною радою, до складу якої входять експерти з різних галузей, запрошені Організатором до участі. Рішення експертної ради щодо визначення Переможців та лауреатів буде оголошено на офіційній урочистій церемонії, яка буде проведена навесні 2021 року у Києві (місце та точна дата нагородження будуть повідомлені мейлами усім учасникам окремо).

Цього року Оргкомітет Конкурсу визначив 25 конкурсних номінацій, за якими буде проводитись відбір. Заповнюючи заявку необхідно обрати одну, або декілька номінацій під які підпадає діяльність організації чи проект:

Основні колективні номінації:

Благодійність великого бізнесу.

Благодійність середнього та малого бізнесу.

Корпоративна благодійність.

Колективне волонтерство.

Всеукраїнська благодійність.

Регіональна благодійність.

Місцева благодійність.

Благодійність в охороні здоров’я.

Благодійність в освіті та науці.

Благодійність в культурі та мистецтві.

Благодійність в соціальній сфері.

Благодійність в захисті України.

Благодійність неурядового сектору.

“Добро починається з тебе“.

“Молодіжні благодійні ініціативи“

Благодійна акція року.

“Платформа добра“.

“Інновації в благодійності“

Індивідуальні номінації:

Благодійник року.

Волонтер року

Менеджер року у сфері доброчинності

Спеціальні номінації:

Народний благодійник.

Медіа і благодійність

Допомога з-за кордону.

У кожній із вищезазначених номінаціях визначатиметься по три лауреати конкурсу, переможець буде оголошений на церемонії нагородження, що відбудеться навесні 2021 року у Києві. Відзнака переможця Національного конкурсу “Благодійна Україна“ – унікальна бурштинова статуетка “Ангел добра“. Лауреати, які посядуть друге та третє місце нагороджуються спеціальними дипломами.

Докладну інформацію про конкурс можна знайти за посиланням: http://vboabu.org.ua/, http://blagoukraine.org/

Інформацію про публічне нагородження переможців Конкурсу та вручення відзнак Конкурсу організатори нададуть додатково, особисто кожному переможцю Конкурсу електронною поштою вказаною у заявці. Переможці конкурсу також будуть сповіщені про це листом на пошту координатора проекту, що була зазначена в заявці та оголошені на офіційному сайті конкурсу.

ДОВІДКОВО про Національний конкурс “Благодійна Україна“. Національний конкурс “Благодійна Україна“ – щорічний конкурс, заснований Всеукраїнською благодійною організацією “Асоціація благодійників України“ з метою розвитку ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик. Конкурс розпочав свою історію у 2007 році, а в форматі “Благодійна Україна“ – проводиться з 2012 року.