Володарем міжнародної Букерівської премії у 2021 році став французький письменник Давид Діоп. Йому присудили нагороду за роман "Вночі вся кров чорна".

Про це повідомляється на сайті премії.

Роман вийшов у 2018 році та розповідає історію молодого сенегальця, який боровся за Францію під час Першої світової війни. Після смерті друга дитинства на фронті герой починає проявляти крайню жорстокість до німецьких солдатів.

Діоп, а також перекладачка Анна Мошовакіс, яка переклала книгу з французької на англійську мову, отримають приз у розмірі 50 тис. фунтів стерлінгів.

Письменник народився в 1966 році в Парижі й виріс у Сенегалі. Зараз письменник живе у Франції і є професором літератури в Університеті По і регіону Адур. “Вночі вся кров чорна” – другий роман автора, він переведений на 13 мов.

Довідка. Міжнародну Букерівську премію щорічно вручають за твір іноземного автора, виданий англійською мовою у Великобританії та Ірландії. Нагорода вручається з 2005 року як додаток до основної Букерівської премії для заохочення авторів з країн, що не належать до Британської Співдружності.