Про це повідомляється на сайті премії.

Отже, в лонґ-лист увійшли:

  • Кан Сюе — Я живу в нетрях (I Live in the Slums)
  • Девід Діоп — Вночі вся кров чорна (At Night All Blood is Black)
  • Нанв Еквтимішвілі – Грушеве поле (The Pear Field)
  • Маріана Енрікес — Небезпека куріння в ліжку (The Dangers of Smoking in Bed)
  • Бенджамін Лабатут — Коли ми перестаємо розуміти світ (When We Cease to Understand the World)
  • Нґоу ва Тіонґо — Ідеальна дев’ятка: Епічна Гікую та Мумбі (The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi)
  • Ольга Равн — Співробітники (The Employees)
  • Яап Роббен — Літній брат (Summer Brother)
  • Джудіт Шаланскі – Облік втрат (An Inventory of Losses)
  • Аданія Шиблі – Незначні деталі (Minor Detail)
  • Марія Степанова — На згадку про пам’ять (In Memory of Memory)
  • Анджей Тічі – Убогість (Wretchedness)
  • Ерік Вуйяр — Війна бідних (The War of the Poor)

Короткий список премії буде оголошений 22 квітня 2021, а переможця назвуть 2 червня.

  • У 2020 році Букерівську премію за свій роман “Шаггі Бейн” отримав шотландський письменник Стюарт Дуглас.

 