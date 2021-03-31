Про це повідомляється на сайті премії.
Отже, в лонґ-лист увійшли:
- Кан Сюе — Я живу в нетрях (I Live in the Slums)
- Девід Діоп — Вночі вся кров чорна (At Night All Blood is Black)
- Нанв Еквтимішвілі – Грушеве поле (The Pear Field)
- Маріана Енрікес — Небезпека куріння в ліжку (The Dangers of Smoking in Bed)
- Бенджамін Лабатут — Коли ми перестаємо розуміти світ (When We Cease to Understand the World)
- Нґоу ва Тіонґо — Ідеальна дев’ятка: Епічна Гікую та Мумбі (The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi)
- Ольга Равн — Співробітники (The Employees)
- Яап Роббен — Літній брат (Summer Brother)
- Джудіт Шаланскі – Облік втрат (An Inventory of Losses)
- Аданія Шиблі – Незначні деталі (Minor Detail)
- Марія Степанова — На згадку про пам’ять (In Memory of Memory)
- Анджей Тічі – Убогість (Wretchedness)
- Ерік Вуйяр — Війна бідних (The War of the Poor)
We are pleased to announce our #2021InternationalBooker longlist. Watch what our judges had to say: https://t.co/pHMzc67h6c
Read more here: https://t.co/yIqQYtX5Fw pic.twitter.com/m3PPh0HtjG
— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) March 30, 2021
Короткий список премії буде оголошений 22 квітня 2021, а переможця назвуть 2 червня.
- У 2020 році Букерівську премію за свій роман “Шаггі Бейн” отримав шотландський письменник Стюарт Дуглас.