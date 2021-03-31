Журі міжнародної Букерівської премії оголосило лонґ-лист номінантів 2021 року. У список увійшли 13 авторів.

Про це повідомляється на сайті премії.

Отже, в лонґ-лист увійшли:

Кан Сюе — Я живу в нетрях (I Live in the Slums)

Девід Діоп — Вночі вся кров чорна (At Night All Blood is Black)

Нанв Еквтимішвілі – Грушеве поле (The Pear Field)

Маріана Енрікес — Небезпека куріння в ліжку (The Dangers of Smoking in Bed)

Бенджамін Лабатут — Коли ми перестаємо розуміти світ (When We Cease to Understand the World)

Нґоу ва Тіонґо — Ідеальна дев’ятка: Епічна Гікую та Мумбі (The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi)

Ольга Равн — Співробітники (The Employees)

Яап Роббен — Літній брат (Summer Brother)

Джудіт Шаланскі – Облік втрат (An Inventory of Losses)

Аданія Шиблі – Незначні деталі (Minor Detail)

Марія Степанова — На згадку про пам’ять (In Memory of Memory)

Анджей Тічі – Убогість (Wretchedness)

Ерік Вуйяр — Війна бідних (The War of the Poor)

We are pleased to announce our #2021InternationalBooker longlist. Watch what our judges had to say: https://t.co/pHMzc67h6c Read more here: https://t.co/yIqQYtX5Fw pic.twitter.com/m3PPh0HtjG — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) March 30, 2021

Короткий список премії буде оголошений 22 квітня 2021, а переможця назвуть 2 червня.