Повний перелік номінантів у 83 категоріях опублікований на офіційному сайті премії.

Як повідомляє видання Variety, найбільшу кількість номінацій отримала співачка Бейонсе (дев’ять), хоча за період відбору номінантів вона не випустила новий альбом.

Бейонсе претендуватиме на нагороду в категорії “Запис року” відразу з двома композиціями. Перша – це сингл “Black Parade” (гімн протестів, випущений в розпал акцій Black Lives Matter – “Життя темношкірих важливі”).

Друга пісня – ремікс “Savage”, виконана спільно з реперкою Megan Thee Stallion.

Відтак, Бейонсе конкуруватиме в зазначеній номінації фактично сама з собою.

Як повідомляє агентство BBC, у цілому за всі роки у Бейонсе було 79 номінацій, що робить її найбільш номінованою на “Греммі” співачкою.

По шість номінацій – у кантрі-поп-виконавиці Тейлор Свіфт, репера Роді Річа та співачки Дуа Ліпи.

Співачка Бріттані Говард, відома як провідний вокаліст і автор пісень рок-гуртів Alabama Shakes і Thunderbitch, претендує на нагороди в п’яти номінаціях.

Співачка Біллі Айліш – тріумфатор церемонії Grammy 2020 року – претендує на нагороди в чотирьох номінаціях: зокрема за пісню “Everything I Wanted” і головну тему фільму “Не час помирати” про Джеймса Бонда. На Grammy-2020 Айліш виграла всі чотири основні номінації: “Пісня року”, “Альбом року”, “Запис року” і “Кращий новий виконавець”, а також перемогла в номінації “Кращий вокальний поп-альбом”.

Крім того, на чотири нагороди претендують: реперка Megan Thee Stallion, співачка й автор пісень Фібі Бріджерс, поп-R&B-співак Джастін Бібер, репер DaBaby, джазовий піаніст Джон Біслі, музичний продюсер і піаніст Девід Фрост.

У номінації “Пісня року” представлена композиція “I Can’t Breathe” виконавиці H.E.R. (Габріелла Вілсон). Вона присвячена афроамериканцю Джорджу Флойду, який загинув від рук поліцейських, і руху Black Lives Matter проти поліцейського насильства і расизму.

Південнокорейський бойз-бенд BTS отримав свою першу музичну номінацію завдяки синглу “Dynamite” (в категорії “За краще поп-виконання дуетом або гуртом”).

Репер Каньє Вест претендує на нагороду в номінації “За найкращий сучасний християнський альбом”.

Несподіванкою стало те, що не був номінований на премію співак і автор пісень The Weeknd (попри успіх його альбому “After Hours”). Очікувалося, що співак лідируватиме в ключових номінаціях, однак він не був згаданий у жодній із категорій.

63-тя церемонія вручення “Греммі” відбудеться 31 січня 2021 року.

Список номінантів в основних категоріях:

“Запис року”

• Black Parade – Бейонсе;

• Colors – Black Pumas;

• Rockstar – DaBaby та Roddy Ricch;

• Say So – Doja Cat;

• Everything I Wanted – Біллі Айліш;

• Don’t Start Now – Дуа Ліпа;

• Circles – Post Malone;

• Savage – Megan Thee Stallion і Бейонсе.

“Альбом року”

• Chilombo – Дженні Айко;

• Black Pumas – Black Pumas;

• Everyday Life – Coldplay;

• Djesse vol. 3 – Джейкоб Кольєр;

• Women In Music Pt III – Haim;

• Future Nostalgia – Дуа Ліпа;

• Hollywood’s Bleeding – Post Malone;

• Folklore – Тейлор Свіфт.

“Пісня року”

• Black Parade – Бейонсе;

• The Box – Roddy Ricch;

• Cardigan – Тейлор Свіфт;

• Circles – Post Malone;

• Everything I Wanted – Біллі Айлиш;

• Do not Start Now – Дуа Ліпа;

• I Can not Breathe – H.E.R .;

• If The World Was Ending – JP Saxe ft Julia Michaels.

“Найкращий новий артист”

• Інгрід Ендресс;

• Фібі Бріджерс;

• Chika;

• Ноа Сайрус;

• D Smoke;

• Doja Cat;

• Kaytranada;

• Megan Thee Stallion.

З повним переліком номінантів можна ознайомитися за посиланням.