Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

“Загалом до конкурсу було допущено 112 робіт. Журі презентувало своє рішення сьогодні на засіданні Оргкомітету. Першу премію отримав проєкт Олексія Кохана. Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб”, – написав Ткаченко.

Ткаченко додав, що тепер Міністерство юстиції підготує законопроєкт про державні символи. Якщо нардепи підтримають його конституційною більшістю, то Україна офіційно отримає Великий герб.

Українці розкритикували ескіз на великий герб України, який переміг у конкурсі.

“Сподіваюсь, парламент це не затвердить”, “Наліпили, шоб не мало))) Просто тризуб не влаштовує? А кого саме не влаштовує? Хіба не можна відмовитися від задумок, безсенсовність яких вже доведена часом?”, “Запізнились із цим дизайном років на 250… Краще ніякого гербу ніж оце”, “Герб кіч, кров з очей, стиль “солянка сборная овощная”. Наліпили в купу все, що згадали”, “Цим треба не пишатись, а соромитись”, “Він жахливий”, – прокоментували українці.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів у вересні на засіданні встановив 100 тисяч гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба.