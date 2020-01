Про це повідомляють #Букви.

Новий сезон – кардинальні зміни. Команда Ukrainian Fashion Week представила офіційний розклад майбутнього сезону осінь-зима 2020-2021, і він істотно відрізняється від попередніх.

“Настав час змін. Fashion-індустрія всього світу шукає інші пріоритети і інші формати. Вона готується до радикальних змін, які зроблять можливим існування fashion-індустрії як такої в принципі. І мова не тільки про те, що змінилися формати роботи з дизайнерами та формати тижнів моди, мова про те, що ми самі повинні змінити своє ставлення до того, що несе мода цього світу і що ми можемо зробити, щоб ця індустрія розвивалася, а не говорила про свою кризу. Тому ті дизайнери і нові формати, які ми побачимо в лютому, найкращим чином демонструють наші нові пріоритети, наші прагнення і взагалі наше розуміння майбутнього української fashion-індустрії”, – сказала глава оргкомітету UFW Ірина Данилевська.

Так, в новому розклад є ряд важливих змін. Хедлайнер UFW бренд Poustovit не тільки не відкриє модний марафон в Києві, але і не буде представляти свою колекцію. Вперше за 46 сезонів Ukrainian Fashion Week відкриє показ молодих дизайнерів Fashion Accelerator Show – учасників освітньої програми Ukrainian Fashion Council, переможці національних і міжнародних конкурсів та учасників платформи New Names.

UFW сезону FW20-21 запропонує кілька показів в форматі нон-стоп шоу для того, щоб якомога більше молодих дизайнерів могли представити свої колекції фахівцям і представникам ЗМІ. OPEN FASHION STUDIO graduate show об’єднає 5 молодих дизайнерів, які завершили навчання в цьому закладі – вони покажуть фрагменти своїх випускних колекцій. Заснована UFW в 2003 році платформа New Names представить в цьому сезоні 7 молодих дизайнерів.

New Generation Day відкриє 5 лютого лекція Джованні Оттонелло “Fashion Luxury: історія і майбутнє” (IED-Istituto Europeo di Design, Італія), де спробують простежити еволюцію розкішної моди, щоб краще усвідомити цей всесвіт і зрозуміти, що ж таке luxury сьогодні.

Також в новому розкладі відсутні покази багатьох відомих дизайнерів – старожилів Українського тижня моди: Світлани Бевзи, Лілі Літковської, Олени Реви, Каті Сильченко, Івана Фролова, Жана Гріцфельдта, Вікторії Баланюк (FLOW the Label), Юлії Богдан (Six.), Дафни Майберг (Dafna May) та інших.

Ukrainian Fashion Week не тільки зробив ставку на молоде прогресивне покоління в моді, але і бачить свою місію в ініціюванні радикальних змін в напрямку стійкої моди, пропонуючи пізнавальні лекції, круглі столи та міждисциплінарні презентації.

Так, дизайнери виступлять в новій ролі і в новому форматі. Замість показу колекції Світлана Бевза готується виступити на паблік-тоці “Нові цінності моди”.

Уже котрий рік поспіль в стінах Мистецького Арсеналу проходить проект BE SUSTAINABLE!, тема якого – “Усвідомлена мода – реальність української модної індустрії”. “Цей проект стає справжнім центром інновацій та нетворкінгу для української свідомої моди, – кажуть організатори Українського тижня моди. – У просторі BE SUSTAINABLE! ми максимально занурюємо аудиторію в світ дизайнерів, демонструємо локальні стійкі практики спільно з технологічними рішеннями. Візуальним і інтерактивним способами ми переносимо зв’язок з відповідальною модою за межі Мистецького Арсеналу та створюємо історії, що не кануть в лету. Історії, які стануть натхненням для тих, хто вибере відповідальність як ДНК свого бренду. Лекторій проекту BE SUSTAINABLE! в цьому сезоні перетворюється в масштабний міжнародний саміт, який може стати відправною точкою для реалізації ідей sustainable fashion в Україні”.

Місія заходу – зібрати і надихнути всіх, кого хвилює гаряча тема сьогодення і майбутнього. Освітню частину саміту завершать покази українських дизайнерів, які обрали шлях змін в напрямку відповідальної моди, на головному подіумі UFW (серед них – AZAVA, DEVO HOME, KLAPTYK FASHION, PREAPOCLO, RE-BEAU, REVICLO BY MARKOVA, UNA TERRA і KAMI KAMI). Відтепер sustainable-бренди стають невід’ємною частиною Програми Ukrainian Fashion Week.

День саміту відкриє важлива подія – портфоліо-ревю брендів, які виробляють sustainable fashion-продукти. Ця подія – частина міжнародного конкурсу VOGUE.It, партнером якого в Україні став Ukrainian Fashion Week.