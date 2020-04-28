Заборона на виїзд українських заробітчан на сезонні роботи в країни Євросоюзу є незаконною.

Про це в коментарі #Буквам розповів юрист юридичної компанії Володимир Владимиров “Алексєєв, Боярчуков та партнери”.

“Всі заяви голови МЗС Дмитра Кулеби на даний момент просто заяви, тому що такі обмеження щодо саме сезонних робітників ніде не закріплені – вони обов’язкові для усіх”, – зазначає він.

Юрист нагадав, що існує два режими – надзвичайна ситуація і надзвичайний стан. На даний момент в Україні введено режим надзвичайної ситуації.

“Ті дії, які зараз здійснюються щодо пересування громадян в Україну та з країни, можуть проводитися тільки в рамках надзвичайного стану. Ще в середині березня Кабінет Міністрів прийняв розпорядження, яким заборонив пасажирське сполучення усіма видами транспорту. У ніч на 16 березня були перекриті аеропорти. Тобто вони (урядовці, – ред.) ще тоді заборонили будь-які перевезення пасажирів, в тому числі і на сезонні роботи. Але при цьому є винятки, коли МЗС може давати дозвіл на деякі чартерні рейси”, – зазначає юрист Володимир Владимиров.

Він згадує ситуацію з Фінляндією, уряд якої просив сезонних працівників і Україна погодилася. Однак після доставки перших 200 осіб в Гельсінкі уряд України призупинив подальші чартерні рейси.

“І тут виникає питання: якщо раптом спалах посилитися, то як потім цих працівників повертати назад, як організовувати обсервацію і так далі. Тому уряд вирішив не давати більше таких дозволів… Варто зазначити, що в ситуації поширення коронавірусу уряд виходить за рамки Конституції (щодо прав людини, – ред.)”- зазначає Володимир Владимиров.

Юрист ще раз підкреслює, що конституційні обмеження можливі тільки під час режиму надзвичайного стану, який встановлює президент, а затверджує Верховна Рада.

“На даному етапі у нас немає надзвичайного стану. Є надзвичайна ситуація. При ній обмеження конституційних прав неможливо. А право на свободу пересування є конституційним. Якщо врахувати те, що обмеження ввели, а надзвичайний стан ні – можна побачити вихід уряду за рамки повноважень” , – заявив Володимир Владимиров, підкресливши, що в світлі нинішньої епідситуації введення президентом надзвичайного стану є малоймовірним.