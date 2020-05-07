До 22 травня різких змін у роботі наземного громадського транспорту не планується. Більша кількість людей зможе користуватися ним після цієї дати.

Про це повідомив у коментарі телеканалу “1+1” міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він уточнив, що навіть після 22 травня весь транспорт буде працювати в умовах “нової реальності”: з тотальним масковим режимом, температурним скринінгом, дезінфекцією.

“Якщо ми говоримо про ширше коло, яке зможе користуватися громадським транспортом, то це вже після 22 травня. Однак можна вже відзначити, що весь транспорт буде функціонувати в рамках нової реальності. Тобто тотальний масковий режим, обов’язкові температурні перевірки в місцях великого скупчення людей, постійна дезінфекція”, – наголосив Криклій.

Відтак, до 22 травня в Міністерстві інфраструктури не мають наміру змінювати обмежувальні норми по транспорту. Це обмеження за кількістю людей, в низці міст проїзд за перепустками.

Криклій також дав зрозуміти, що точної дати відкриття метро в Україні поки немає.

“Досить важко буде в метро на рівні вагонів контролювати, скільки людей зайшло. Щоб організувати цей процес перевірки та такого важливого, необхідного контролю, на це потрібен певний час і організація. Тому на 22 (травня, – ред.) ще точно ніхто не готовий“, – зазначив Криклій.

(На відео – з 3:30)