Обмеження в Україні: чи можна бігати в парку під час карантину?

Про це повідомляють #Букви.
Згідно з роз’ясненням щодо нових обмежувальних заходів, на період карантину відвідування парків скверів відпочинку лісопаркових і прибережних зон забороняється.
Це дозволяється тільки в разі якщо потрібно вигуляти домашню тварину або за службовою необхідністю.
Можете гуляти або бігати біля будинку, уздовж вулиць або проспектів. Гуляти навколо будинку не заборонено, але на це діють інші обмеження – не можна пересуватися групами більше двох осіб.
- 6 квітня розпочнуть діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
- Серед нововведень, буде заборонено перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно. Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем.
- Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей. Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; Не допускається проведення всіх масових заходів. Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Пенсіонерам, яким більше 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності
- Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.