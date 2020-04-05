Обмеження в Україні: чи можна бігати в парку під час карантину?

З понеділка, 6 квітня, українцям заборонено бігати в парках під час карантину через коронавірус. Порушникам загрожує мінімум 17 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомляють #Букви.

Згідно з роз’ясненням щодо нових обмежувальних заходів, на період карантину відвідування парків скверів відпочинку лісопаркових і прибережних зон забороняється.

Це дозволяється тільки в разі якщо потрібно вигуляти домашню тварину або за службовою необхідністю.

Можете гуляти або бігати біля будинку, уздовж вулиць або проспектів. Гуляти навколо будинку не заборонено, але на це діють інші обмеження – не можна пересуватися групами більше двох осіб.