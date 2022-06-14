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Тепер вам не обов’язково перед реєстрацією досліджувати онлайн казино в Україні, шукати інформацію про нього, досить зайти на сайт Casino Zeus і скористатися рейтингами і порадами. Читайте про історію азартних ігор, їх легалізацію в Україні, кращих онлайн казино та багато іншого.

Історія легалізації казино в Україні

На відміну від багатьох розвинених країн Європи в Україні ігровий бізнес був заборонений з 2009 року. У 2020 законодавці все ж вирішили, що з цього можна отримати непоганий додаток до державного бюджету і легалізували діяльність казино на території України. Це призвело до позитивних наслідків, оскільки за кошти, що стягуються з онлайн і стаціонарних казино (а це більше 1 мільярда гривень тільки за 2020 рік) почали фінансувати інші соціальні сфери: спорт, освіту, культуру.

Для державного контролю за діяльністю азартних закладів був створений спеціальний орган – КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей). КРАІЛ видає ліцензії на діяльність гральних закладів, веде їх облік і стежить за дотриманням всіх норм закону. До законної діяльності онлайн казино ставляться багато умов. Азартний заклад обов’язково має дотримуватися всіх вимог законодавства та правил відповідальної гри. В іншому випадку це спричинить за собою штрафи або навіть позбавлення ліцензії.

Рейтинг ліцензійних українських онлайн казино

Ретельна перевірка всіх належним чином зареєстрованих онлайн казино дала можливість сформувати їх рейтинг:

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Цей рейтинг активно оновлюється і збільшується, оскільки постійно відкриваються нові онлайн казино на реальні гроші.

Надійні українські онлайн казино

Експерти сайту Casino Zeus ретельно перевіряють кожен ігровий заклад, особисто тестують гру і процес виведення коштів. Перевірка проходить за багатьма критеріями: простота і швидкість реєстрації, наявність вигідних бонусів, якість роботи технічної підтримки, швидкість отримання виграшу.

Популярні платіжні системи в онлайн казино Україна

Онлайн казино пропонують широкий список платіжних систем для поповнення депозиту і виведення коштів. Зазвичай це ті, якими українці користуються щодня. Чим більше електронних платіжних систем пропонує онлайн казино, тим надійніше воно. Найпоширеніші в Україні:

Віза

Мастеркард

Пейпал

Вебмані

Монобанк

Гугл плей

Приват24

Виведення коштів здійснюється через ту ж ЕРС, через яку гроші вносилися.

Онлайн казино зі швидким виведенням коштів

Новачки в ігровій сфері, які ще не мають досвіду і бояться вносити кошти на онлайн казино, користуються закладами з моментальним виведенням коштів. Це дозволяє переконатися в надійності клубу. Тому онлайн казино самі зацікавлені в тому, щоб якомога швидше обробляти заявки на виведення коштів.

Онлайн казино на криптовалюту

Онлайн казино, в обігу яких криптовалюта, користуються особливою популярністю в 2022 році. Транзакції в біткоіни неможливо відстежити і проконтролювати, тому грати таким чином можна повністю анонімно. Однак з іншого боку, ви не можете перевірити, чи є онлайн казино надійним і ризикуєте своїми активами.

Безкоштовна гра в онлайн казино на гроші

Деякі онлайн казино пропонують гравцям спробувати свої сили в грі безкоштовно, використовуючи демонстраційну версію. Серед таких закладів Космолот, Джокер, Парі матч, Слот Сіті та інші. Гра в такий спосіб не вимагає реєстрації та верифікації. Однак тоді гравцеві доступний не повний спектр послуг. Зокрема, неможливо вивести велику суму виграшу і грати в режимі лайв.

Загалом, грати в українських онлайн казино досить надійно і безпечно. Однак обов’язково необхідно цікавитися інформацією про ігровий заклад, довіряти тільки перевіреним і дотримуватися правил відповідальної гри.